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L’entraîneur de Chelsea, Xabi Alonso, a confirmé que Wesley Fofana avait présenté des excuses officielles après une interview controversée, accordée sans autorisation, qui a suscité de vives réactions. Le défenseur français s’est attiré les critiques des supporters de Chelsea après avoir semblé plaisanter sur un penalty manqué lors d’un long podcast.

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Alonso confirme les excuses de Fofana

L’entraîneur de Chelsea a voulu clore le dossier disciplinaire interne concernant Fofana. Le défenseur central s’est attiré les foudres de la direction du club après avoir participé, sans son autorisation, à une interview de deux heures et demie avec le youtubeur français Zack Nani . Au cours de cet échange, le ton léger employé par Fofana pour évoquer une récente élimination en coupe aurait exaspéré une partie des supporters de Chelsea.

La polémique est née des propos de Fofana sur l’élimination de Chelsea face à Liverpool au quatrième tour de la Carabao Cup. Le défenseur a manqué un penalty crucial lors de la séance de tirs au but perdue 6-5 à Anfield, après un score de 1-1 à l’issue du match. Pendant le podcast, l’ancien joueur de Leicester City a été vu en train de rire en racontant comment son tir avait largement survolé la barre transversale, alors que ses coéquipiers Emmanuel Emegha, Valentin Barco et Giorgi Mamardashvili avaient eux aussi pris part à ce dénouement spectaculaire.

Devant les médias, avant le match de Premier League contre Nottingham Forest, Alonso a clairement indiqué que l’affaire avait été réglée en interne. « Nous en avons parlé avec lui [Fofana]. Il s’est excusé », a déclaré Alonso, cité par l’Evening Standard. L’Espagnol s’est montré ferme dans son appréciation du comportement du joueur : « Ce n’était pas bien. Il a dit que ce genre de choses ne se reproduirait pas. »

Fofana raconte son penalty manqué

Fofana a livré un récit franc, mais peut-être trop détendu, de son rôle dans la défaite contre Liverpool. Le défenseur avait déjà vécu une soirée difficile après avoir concédé un penalty pour une main, transformé par Cody Gakpo, peu après l’ouverture du score de Morgan Rogers pour Chelsea. Malgré ces deux revers, Fofana a assuré avoir rapidement tourné la page après le résultat à Anfield.

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« Le match contre Liverpool a été difficile à encaisser, mais je suis vite passé à autre chose parce que ça fait partie du football », a déclaré Fofana lors de son interview avec Nani. « J’ai assumé la responsabilité du penalty, je l’ai raté. Et puis, je savais déjà que je n’étais pas un bon tireur de penalty, tu vois [rires] ? »

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Assumer grâce à son expérience

Malgré les critiques, Fofana a défendu sa décision de s’avancer lors de la séance de tirs au but, invoquant son statut de joueur expérimenté au sein d’un effectif de Chelsea relativement jeune. Il a expliqué que son expérience l’avait aidé à digérer cet échec plus facilement que certains de ses coéquipiers moins aguerris n’auraient pu le faire. Selon lui, les épreuves qu’il avait déjà traversées lui ont permis de ne pas se laisser atteindre par les attaques personnelles qui ont suivi son tir manqué.

« Mais après le penalty, j’ai pris mes responsabilités, parce que je suis l’un des joueurs les plus expérimentés. Sur le terrain, il y avait beaucoup de jeunes. Et puis, il fallait y aller, tu vois ? Il faut tenter sa chance. Et moi, je vois les choses comme ça : si j’échoue, j’en ai déjà traversé, des choses. J’en ai vécu beaucoup. Si j’échoue, ce n’est pas que ce n’est pas grave, bien sûr que ça fait mal, évidemment. Mais en ce qui me concerne, si c’est moi qu’on attaque, ce n’est pas grave », a expliqué Fofana.

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Tourner la page après l’échec à Anfield

Le défenseur a conclu en décrivant en détail ce qui n’avait pas fonctionné sur son penalty, évoquant même la réaction du public. Il a soutenu que, dans le football moderne, les résultats changent rapidement les perceptions, citant la victoire de Chelsea contre Manchester United trois jours plus tard comme le moment où cette défaite contre Liverpool a commencé à s’effacer pour l’effectif.

« Ce n’est pas la première fois qu’on m’attaque. Ça va, ce n’est pas grave. Je m’en fiche complètement. Je sais qu’il y a un autre match dans trois jours. Trois jours plus tard, tu gagnes et les gens oublient. Ils ont déjà oublié ton penalty. C’est comme ça que fonctionne le football. Je me suis avancé, j’ai tiré et j’ai raté. J’ai envoyé une sacrée frappe largement au-dessus de la barre. Tu as vu mon tir ? Je l’ai vraiment expédié très haut [rires]. Je me souviens qu’un supporter, tout en haut, a même réussi à attraper le ballon. Mais oui, j’ai raté, tu vois. Maintenant, j’en ris parce que ça fait simplement partie du football, c’est comme ça. Et puis voilà », a déclaré Fofana.