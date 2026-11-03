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L’entraîneur de Chelsea, Xabi Alonso, estime que Romeo Lavia a enfin franchi un cap à Stamford Bridge après sa prestation dominatrice lors de la victoire 2-0 contre Manchester United. Après une série de blessures éprouvante depuis son arrivée à Londres, le milieu belge semble s’être imposé comme un rouage essentiel de l’entrejeu de Chelsea.

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Lavia brille contre Manchester United

Lavia a bel et bien laissé ses problèmes physiques derrière lui. Le milieu de terrain de 22 ans a disputé ses premières 90 minutes en compétition avec Chelsea lors du match de Carabao Cup contre Liverpool la semaine dernière. Trois jours plus tard seulement, il a réédité cette performance sur le plan physique lors d’une victoire capitale 2-0 face à Manchester United.

Le Belge a rejoint Chelsea en provenance de Southampton en 2023, mais a connu une période particulièrement difficile loin des terrains. Désormais pleinement rétabli, il dirige le milieu de terrain d’Alonso avec autorité et régularité.

Alonso salue une mentalité hors pair

Alonso, qui sait exactement ce qu’il faut pour dicter le jeu au plus haut niveau, a particulièrement salué Lavia après la victoire. Le tacticien espagnol a souligné la confiance physique grandissante du milieu de terrain.

« Nous savons que Rom se sent mieux, plus fort et plus confiant à l’idée de jouer davantage de minutes et d’enchaîner les efforts », a déclaré Alonso sur le site officiel du club. « Il est passé d’un match entier disputé à Anfield à une prestation de ce niveau, avec une telle énergie [contre Manchester United], moins de 72 heures plus tard. Parfois, la tête compte plus que les jambes, et en ce moment, il est bien dans sa tête. »

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L’entraîneur de Chelsea a été particulièrement impressionné par les aspects techniques de la prestation du jeune joueur. « C’était une prestation de très haut niveau. Ces trois dernières semaines, j’ai vu Romeo au sommet de sa forme », a-t-il déclaré. « Son match, du point de vue d’un milieu de terrain, était très complet. Il a fait énormément de bonnes choses et je suis heureux pour lui. Il mérite une immense reconnaissance. Il a fait tant de choses comme il fallait.

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« Il a constamment fait le lien entre la défense et les joueurs offensifs, il a su renverser le jeu, il a pris beaucoup de bonnes décisions et s’est montré très dynamique et combatif. Ce n’est pas seulement sur ce match : depuis deux ou trois semaines, il joue à un très bon niveau et je suis très heureux pour lui. »

Un rebond après la déception

Cette victoire est arrivée à un moment crucial pour Chelsea. Avant le week-end, le club avait subi une défaite contre Tottenham en Premier League, puis une élimination cruelle aux tirs au but face à Liverpool en Carabao Cup. Réagir contre Manchester United lui a permis de retrouver un élan indispensable et a replacé les hommes d’Alonso parmi les équipes en position de se qualifier pour la Ligue des champions.

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Revenant sur le résultat, Lavia a déclaré : « C’était un match très important et une victoire importante. Je pense que l’effort collectif a été remarquable. Tout le monde, des titulaires aux joueurs entrés en jeu, s’est investi et je pense que c’est un bon signe pour la suite. »

Le Belge a également évoqué ses progrès après une rééducation éprouvante. « J’aime dire que mon rôle est de faciliter celui des joueurs devant moi, et de tous ceux qui m’entourent. Je suis donc heureux d’avoir pu le faire et d’aider l’équipe à décrocher une belle victoire », a-t-il ajouté. « Je me sens très bien. Comme je l’ai toujours dit, il y a eu, au fil des semaines, beaucoup de travail que l’on ne voit pas, avec toutes les personnes au club et au centre d’entraînement. Je suis donc très heureux que tout cela porte ses fruits et j’espère que ça continuera ainsi. »

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La course à la Ligue des champions

De retour dans le top 4, Chelsea doit désormais s’appuyer sur ces bases solides. Le retour de Lavia au sommet de sa forme physique offre un énorme renfort à Alonso au milieu de terrain, presque comme une nouvelle recrue pour le reste de la saison.

Le défi immédiat pour Chelsea est de faire preuve de régularité. Après avoir traversé avec succès une semaine mouvementée, le club devra afficher la même discipline et la même énergie que contre Manchester United pour consolider sa place parmi les équipes qualifiables pour la Ligue des champions.