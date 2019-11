Xabi Alonso : "Putain ce que j'aime être entraîneur"

L'ancien milieu du Real Madrid s'est reconverti en tant qu'entraîneur et s'épanouit pleinement dans ses nouvelles fonctions.

Ancien milieu de terrain du , de et du notamment, Xabi Alonso a toujours été un joueur réputé pour son intelligence et sa vision de jeu sur le terrain. Désormais à la retraite, l'ancien international espagnol a choisi de se reconvertir au poste d'entraîneur. Actuellement à la tête de l'équipe réserve de la , Xabi Alonso s'épanouit dans ses nouvelles fonctions. Dans une interview accordée à L'Equipe, l'Espagnol a confessé qu'il adore son nouveau métier.

"Quand j'ai commencé à penser à entraîner ? Depuis que j'ai arrêté de jouer. Quand j'étais footballeur, je me doutais que j'aimerais ça. Je ne faisais pas que jouer, j'essayais de comprendre, d'analyser ce que je faisais, avant, pendant et après les matches. Mais c'est une fois que j'ai pris ma retraite que j'ai vraiment su que je franchirai le pas, que j'ai cru la phrase de Johan Cruyff : "La chose la plus belle, c'est de jouer au football ; la deuxième, c'est d'entraîner", a expliqué l'ancien du Real Madrid.

"J'ai commencé avec des enfants, mais ce n'est pas si différent des joueurs que j'ai aujourd'hui. Tu dois juste essayer de te mettre à leur niveau et de communiquer d'une autre manière. Au début, tu ne sais pas comment tu vas être mais je me suis pris au jeu. Ça te démange, tu ne décroches plus, tu te dis : "Putain ce que j'aime ça !" Tu vois que jour après jour, avec la répétition, l'explication, les corrections, tout ce que tu leur dis, ils comprennent petit à petit. C'est ça, être entraîneur", a ajouté Xabi Alonso.

"Passer les marches de façon naturelle"

L'ancien international espagnol grandit à la Real Sociedad et ne se fixe pas d'objectifs ni de limites concernant son avenir : "Entraîner un grand club ? (Gêné.) Le temps le dira. Je suis débutant. Ce que je veux, c'est, si je peux, pouvoir choisir où j'entraîne. Et j'aime entraîner ici. Je veux passer les marches de façon naturelle, pas les forcer. Ces premiers pas à Saint-Sébastien, chez moi, là où j'ai commencé, ça a du sens pour moi".

Enfin, Xabi Alonso a décrit son entraîneur idéal : "Il doit être à la fois un bon connaisseur du jeu et un expert en management. Celui qui a les deux, aujourd'hui... je vois Jürgen Klopp. Et je ne dis pas seulement ça parce que je suis de Liverpool (Il y a joué de 2004 à 2009) ! Il a du charisme. Tu le vois à la fin des matches dans la relation qu'il a avec ses joueurs. Il réussit à ne pas être tant que ça derrière eux tout en obtenant d'eux des niveaux de préparation très hauts et très naturels".

"Le lien émotionnel très fort qu'il a avec ses joueurs vient aussi du lien qu'il a su créer avec le club. Avoir ça, c'est de l'or pour un entraîneur. Pep (Guardiola) sait aussi faire ça, comme Rafa (Benitez qui était son entraîneur à Liverpool) ou d'autres. Mourinho, lui, m'a marqué par sa capacité à lire les matches et sa faculté à réagir quand le cours de la rencontre l'exige", a conclu l'ancien international espagnol.