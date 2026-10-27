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Xabi Alonso a assuré qu’il célébrerait un but de Chelsea contre Liverpool, son ancien club, en Coupe de la Ligue anglaise à Anfield. Mais Chelsea devra se passer de son attaquant brésilien vedette Joao Pedro, absent pour plusieurs semaines en raison d’un problème à la cuisse survenu à l’entraînement, la veille de la piteuse défaite 2-0 de samedi dans le derby face à Tottenham Hotspur à Stamford Bridge.

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Alonso promet de célébrer un but contre Liverpool

Alonso garde un excellent souvenir de Liverpool, où il a passé cinq ans en tant que joueur, remporté la FA Cup et soulevé la Ligue des champions 2005 après avoir marqué le but égalisateur contre l’AC Milan à Istanbul. Mais, avant le match de Carabao Cup, l’entraîneur de Chelsea a clairement indiqué qu’il n’imiterait pas les célébrations discrètes de certains joueurs face à leur ancien club.

« Bien sûr que je célébrerai, sans aucun doute, a déclaré Alonso. Avec tout le respect qui s’impose, car j’ai évidemment gardé beaucoup d’affection pour Liverpool depuis mon passage comme joueur. Mais aujourd’hui, mon rôle est différent. Je dois soutenir mon équipe. Je dois soutenir mon club. Je me bats pour mon club et, si nous marquons, je célébrerai dans le plus grand respect. »

La blessure de Joao Pedro prive Chelsea de solutions en attaque

Pedro devrait manquer le déplacement à Anfield ainsi que les matches de Premier League contre Manchester United et Sunderland. Le joueur de 25 ans sera donc absent au moins jusqu’à la prochaine trêve internationale. Alonso ne dispose plus que de deux avant-centres de métier : Danny Welbeck, 35 ans, et Emmanuel Emegha, qui n’a pas encore joué depuis son arrivée de Strasbourg cet été.

Welbeck devrait être titulaire, lui qui n’est entré qu’à la 88e minute contre Tottenham alors qu’il était pleinement apte à jouer. Alonso avait préféré faire entrer Geovany Quenda et utiliser Morgan Rogers comme faux numéro neuf, mais Chelsea a peiné à inquiéter Tottenham et s’est souvent contenté de longs ballons à l’aveuglette.

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Alonso explique sa décision concernant Liverpool et soutient Wirtz

Alonso aurait pu se trouver sur le banc de l’équipe à domicile à Anfield si sa carrière d’entraîneur avait pris une autre direction. Son nom avait été associé pour la première fois à Liverpool en 2024, au moment du départ de Jurgen Klopp. Interrogé à ce sujet, il a répondu : « À l’époque, j’étais au (Bayer) Leverkusen et j’étais au courant de la situation, mais j’ai décidé de rester. C’était ma décision à ce moment-là. »

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Alonso a entraîné Florian Wirtz à Leverkusen. Réagissant aux critiques visant le joueur recruté par Liverpool pour 116 millions de livres sterling, il a déclaré : « L’une des principales raisons pour lesquelles je suis ici, c’est le temps que j’ai passé avec lui à Leverkusen. C’était un joueur exceptionnel. Il m’a énormément aidé. J’ai beaucoup appris de lui et, maintenant qu’il est à Liverpool, je suis son parcours. Nous savons que l’étape suivante est toujours intéressante et il progresse. »

Quelle suite pour Alonso et Chelsea ?

Chelsea se rend à Anfield avec l’objectif de rebondir après sa défaite dans le derby. Welbeck devrait mener l’attaque face à l’ancien club d’Alonso.

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Chelsea affrontera ensuite Manchester United et Sunderland en Premier League avant la trêve internationale. Alonso devra trouver le chemin des filets sans Pedro lors de ces trois matches.



