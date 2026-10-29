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L’entraîneur de Chelsea, Xabi Alonso, a qualifié la Carabao Cup de priorité « la moins importante » du club cette saison après la courte défaite de son équipe à Anfield. Chelsea a été éliminé par Liverpool aux tirs au but après un match nul tendu (1-1) au quatrième tour de la compétition.

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Chelsea s’incline aux tirs au but à Anfield

Morgan Rogers a ouvert le score pour Chelsea sur penalty, mais Cody Gakpo a égalisé pour Liverpool, lui aussi sur penalty, portant le score à 1-1 mercredi soir. La rencontre s’est finalement décidée aux tirs au but, où l’équipe à domicile s’est imposée 6-5 après que le défenseur de Chelsea Wesley Fofana a trouvé le poteau.

Malgré l’élimination, les visiteurs ont livré une prestation défensive solide à Anfield. Le gardien Mike Penders s’est distingué pour Chelsea, apportant une stabilité précieuse derrière et permettant à son équipe de rester dans le match tout au long de la première période.

Alonso regrette une défaite aux tirs au but qui s’est jouée à peu de chose

Revenant sur la séance de tirs au but, l’ancien milieu de terrain de Liverpool a reconnu la cruauté de cette défaite, tout en saluant les efforts de son équipe. « Chaque fois qu’on arrive aux tirs au but, l’une des deux équipes trouve cruel de sortir de la compétition, a déclaré Alonso. Les deux équipes étaient vraiment proches. Aux tirs au but, tout peut arriver. »

« Ils ont joué à un niveau suffisant pour rivaliser à Anfield. Nous avons concédé un penalty et le score était à égalité. La rencontre a été très serrée entre les deux équipes. »

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« Bien sûr, le résultat n’est pas celui que nous voulions. Ce n’est pas ce que nous espérions avant le match. On sait qu’une fois arrivés aux tirs au but, il y aura un camp malheureux. Cette fois, c’est nous. »

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L’entraîneur de Chelsea a également tenu à souligner les interventions décisives de son gardien. « Mike Penders a livré une prestation solide, a ajouté Alonso. Nous n’avons pas concédé beaucoup d’occasions, mais il a fait preuve de stabilité et de solidité. C’était vraiment important pour nous en première période. »

L’élimination en Carabao Cup, un « petit revers » pour Chelsea

Malgré la déception, Alonso a retenu des points positifs de la prestation d’ensemble de son équipe. « Je dirais toutefois que nous avons joué à un très bon niveau, que nous avons livré une bonne prestation, a-t-il déclaré. Nous avons montré des progrès, je dirais. C’est ce que nous voulions. Nous avons joué avec courage. Le match a été vraiment très serré. Il aurait pu basculer d’un côté comme de l’autre. Aucune des deux équipes ne s’est créé beaucoup d’occasions. »

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L’entraîneur a également révélé que son équipe avait dû procéder à des ajustements tactiques en cours de match. « Nous avons aussi essayé de surmonter des moments difficiles. Après la blessure, nous avons dû nous adapter et changer certaines choses », a-t-il indiqué, avant de relativiser l’importance de la compétition. « Mais c’est un petit revers dans cette compétition. C’est probablement la compétition la moins importante pour nous cette année, donc nous devons aller de l’avant. »

La manière dont Alonso minimise l’importance de cette coupe est particulièrement frappante, puisque Chelsea ne dispute aucune compétition européenne cette saison, ce qui réduit ses chances de remporter un trophée.

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À l’approche du week-end, Alonso a insisté sur la priorité absolue accordée au championnat. « C’est le football. Cela fait partie de notre métier. Nous affichions un bon niveau et c’est ce qu’il faut pour venir jouer dans ces stades, a-t-il déclaré. Dès que nous quitterons Anfield, nous nous concentrerons sur samedi, sur la Premier League. C’est l’essentiel, le plus important. La Premier League est notre priorité. Nous n’avons pas beaucoup de temps pour récupérer, car le match est samedi, en début de journée. Nous devons donc changer d’état d’esprit assez rapidement. »

Peu de répit avant un match important en Premier League

Chelsea doit rapidement se préparer à affronter Manchester United, en difficulté, ce samedi en début de journée en Premier League. L’enchaînement des rencontres laisse très peu de temps de récupération à l’effectif et oblige Alonso à détourner rapidement l’attention de ses joueurs de l’élimination de mercredi en coupe pour la recentrer sur leurs principaux objectifs en championnat.

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De son côté, Liverpool poursuit son parcours en Carabao Cup grâce à cette victoire. Le club recevra Bournemouth à Anfield en quarts de finale, avec une place en demi-finales à la clé.