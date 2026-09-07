Xabi Alonso le voulait à tout prix ! Le joueur aux 96 sélections préfère un club saoudien à Chelsea

L’entraîneur de Chelsea, Xabi Alonso, aurait aimé le recruter, mais Georginio Wijnaldum préfère rester en Arabie saoudite. L’international néerlandais, sélectionné à 96 reprises, a signé un contrat d’un an avec Al-Ittihad et ne fera donc pas son retour en Premier League.

Le joueur de 35 ans connaissait pourtant parfaitement l’Angleterre : il y a d’abord évolué pendant un an à Newcastle United, avant de vivre la période la plus faste de sa carrière sous le maillot de Liverpool entre 2016 et 2021.

Avec les Reds, il a notamment remporté la Ligue des champions et le championnat. Ont ensuite suivi des passages à la Roma et au PSG, avant qu’il ne porte pendant trois ans le maillot d’Al Ettifaq.

Son contrat y avait toutefois expiré cet été, si bien que Wijnaldum aurait aussi pu s’engager à Chelsea, avec qui des discussions auraient également eu lieu, en tant que joueur sans club même après la fermeture du mercato.

Chelsea a procédé cet été, avec l’arrivée du nouvel entraîneur Xabi Alonso (44 ans), à un changement perceptible de sa stratégie de transfert. En plus de stars de renom, les Londoniens misent aussi sur des joueurs d’expérience censés apporter leurs qualités de leaders à l’équipe. Ainsi, en plus de l’attaquant Danny Welbeck (35 ans), Jordan Henderson (36 ans), compagnon de longue date de Wijnaldum à Liverpool, est lui aussi arrivé.