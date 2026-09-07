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Fulham v Chelsea FC - Premier League 2026/27Getty Images Sport
Andreas Koenigl

Traduit par

Xabi Alonso le voulait à tout prix ! Le joueur aux 96 sélections préfère un club saoudien à Chelsea

Premier League
G. Wijnaldum
X. Alonso
Mercato
Chelsea
Al Ittihad
Saudi Pro League

Chelsea aurait aimé le faire signer, mais Georginio Wijnaldum préfère rester en Arabie saoudite et s’engage avec Al-Ittihad.

L’entraîneur de Chelsea, Xabi Alonso, aurait aimé le recruter, mais Georginio Wijnaldum préfère rester en Arabie saoudite. L’international néerlandais, sélectionné à 96 reprises, a signé un contrat d’un an avec Al-Ittihad et ne fera donc pas son retour en Premier League.

Le joueur de 35 ans connaissait pourtant parfaitement l’Angleterre : il y a d’abord évolué pendant un an à Newcastle United, avant de vivre la période la plus faste de sa carrière sous le maillot de Liverpool entre 2016 et 2021.

Avec les Reds, il a notamment remporté la Ligue des champions et le championnat. Ont ensuite suivi des passages à la Roma et au PSG, avant qu’il ne porte pendant trois ans le maillot d’Al Ettifaq.

Son contrat y avait toutefois expiré cet été, si bien que Wijnaldum aurait aussi pu s’engager à Chelsea, avec qui des discussions auraient également eu lieu, en tant que joueur sans club même après la fermeture du mercato.

Chelsea a procédé cet été, avec l’arrivée du nouvel entraîneur Xabi Alonso (44 ans), à un changement perceptible de sa stratégie de transfert. En plus de stars de renom, les Londoniens misent aussi sur des joueurs d’expérience censés apporter leurs qualités de leaders à l’équipe. Ainsi, en plus de l’attaquant Danny Welbeck (35 ans), Jordan Henderson (36 ans), compagnon de longue date de Wijnaldum à Liverpool, est lui aussi arrivé.

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