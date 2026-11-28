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La pression monte sur Xabi Alonso après la troisième défaite consécutive de Chelsea en Premier League, vendredi soir à Nottingham Forest (3-2). Au cours d’une soirée tendue, Wesley Fofana a été sifflé par ses propres supporters après une interview controversée, tandis que l’entraîneur de Chelsea a lancé un appel à l’unité.

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Chelsea subit une troisième défaite consécutive

La mauvaise série de Chelsea en Premier League s’est poursuivie vendredi soir avec une défaite 3-2 sur le terrain de Forest . Ce troisième revers consécutif en championnat accentue la pression sur l’entraîneur Alonso. Forest a pris les commandes grâce à une superbe reprise de volée d’Igor Jesus en début de match, avant que Morgan Gibbs-White ne marque à deux reprises pour offrir la victoire aux locaux. Entré en jeu, Emmanuel Emegha a inscrit un doublé pour les visiteurs, mais ses buts n’ont finalement pas suffi.

Au-delà du résultat, la soirée a été marquée par une atmosphère tendue dans la tribune des supporters visiteurs. Fofana a été pris pour cible par les supporters de son propre club, qui ont sifflé le défenseur à chacune de ses touches de balle .

Alonso appelle le vestiaire à rester uni

Malgré la tension grandissante sur le terrain et dans les tribunes, Alonso a immédiatement pris la défense de Fofana lors de sa conférence de presse d’après-match. L’entraîneur de Chelsea a insisté sur la nécessité pour tout le club de rester uni afin de traverser cette période difficile.

« Nous devons rester unis, et nous avons besoin de toutes les personnes présentes dans le vestiaire, de tous les membres de l’équipe », a déclaré Alonso, cité par TNT Sports. « Nous devons nous entraider et traverser tous ensemble ces moments difficiles, sans laisser personne de côté. »

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« Nous devons soutenir tout le monde. Nous avons besoin de chacun, et nous avons besoin des supporters. Nous avons besoin de tous les joueurs. Nous devons rester unis, car sinon, les choses deviendront plus compliquées. C’est ce que nous voulons faire. »

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Pourquoi les supporters de Chelsea s’en sont pris à Fofana

La colère visant Fofana trouve son origine dans une interview non autorisée accordée au youtubeur français Zach Nani. Sur les images, le défenseur semblait plaisanter au sujet de son penalty manqué lors de la défaite contre Liverpool aux tirs au but en Carabao Cup, le mois dernier.

Le Français aurait présenté ses excuses à ses coéquipiers pour ces propos, mais sa soirée à Forest s’est encore dégradée lorsqu’il a concédé un penalty sur le deuxième but de Gibbs-White.

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Interrogé sur la possibilité que la réaction hostile des supporters rende difficile la titularisation de Fofana à l’avenir, Alonso est resté prudent. « Eh bien, je réfléchis juste après le match, ainsi qu’aux prochaines rencontres. Nous verrons », a-t-il répondu.

Un avenir incertain pour Alonso et Fofana

Alonso doit désormais trouver un équilibre délicat alors qu’il prépare Chelsea pour ses prochaines rencontres. Trois défaites consécutives en Premier League ont déjà accru la pression sur l’entraîneur, qui dispose de peu de marge d’erreur.

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La manière de gérer Fofana sera l’un de ses dilemmes les plus urgents dans les prochains jours. Réintégrer un joueur qui a perdu le soutien des supporters ayant fait le déplacement comporte des risques évidents, mais Alonso s’est publiquement engagé à préserver l’unité du groupe.