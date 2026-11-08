Xabi Alonso expose sa vision européenne pour Chelsea et veut mettre fin aux « longues semaines » à Cobham

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L’entraîneur de Chelsea, Xabi Alonso, a appelé son effectif à regagner sa place parmi l’élite européenne après un début prometteur pour sa première saison à Stamford Bridge. Si l’Espagnol a profité d’un calendrier allégé pour mettre en place ses idées tactiques, il reconnaît avoir hâte de troquer les semaines d’entraînement sans match contre l’agitation des compétitions européennes.

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Des ambitions européennes à Stamford Bridge

Alonso a pris un bon départ dans l’ouest de Londres, mais l’Espagnol se projette déjà vers un avenir où son calendrier sera nettement plus chargé. Si l’absence de compétitions européennes lui a permis, cette saison, de consacrer beaucoup de temps au travail tactique à Cobham, l’ancien entraîneur du Bayer Leverkusen souhaite que ces « longues semaines » appartiennent bientôt au passé.

Chelsea occupe actuellement la quatrième place de Premier League avec 16 points pris lors de ses neuf premiers matches. Alonso a pu poser ces bases solides en championnat en se concentrant exclusivement sur l’entraînement. Mais pour l’entraîneur, cette absence de la scène européenne est provisoire et doit prendre fin au plus tard la saison prochaine.

Avant d’affronter Sunderland, qui, contre toute attente, jongle cette saison avec ses obligations européennes, Alonso a clairement affiché ses intentions. « L’ambition est d’y retourner [en Europe], a déclaré l’entraîneur de Chelsea sur le site officiel du club. [Nous voulons] que cette saison soit la seule où nous ayons de longues semaines. Notre objectif, notre envie, notre soif, c’est d’avoir des semaines chargées, de devoir disputer trois matches par semaine et de nous voir beaucoup plus souvent. »

Forger une nouvelle identité à Cobham

L’absence de rencontres en milieu de semaine a sans doute été un mal pour un bien pour Alonso pendant cette phase de transition. Elle lui a donné le temps nécessaire pour tisser des liens avec un jeune effectif et travailler en profondeur le jeu de position précis qui a fait son succès en Bundesliga. Mais l’ancien milieu de terrain de légende, vainqueur de deux Ligues des champions comme joueur, ne perd pas de vue l’objectif à long terme.

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Alonso sait parfaitement qu’un club du calibre de Chelsea se doit de participer à la Ligue des champions. S’il apprécie le temps dont il a disposé pour installer sa philosophie, il insiste sur le fait que la place d’un club aussi prestigieux est au plus haut niveau. « Ce n’est pas que cela fasse mal aujourd’hui, parce qu’on fait avec, mais c’est là que nous voulons être », a ajouté Alonso au sujet de l’absence actuelle de matches en milieu de semaine.

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Gagner sa place parmi les meilleurs

Malgré sa confiance dans le potentiel de son effectif, Alonso ne se fait aucune illusion sur la difficulté d’un retour au plus haut niveau. Il estime que son équipe a les qualités pour rivaliser avec les meilleures formations du continent, mais souligne que les résultats sur le terrain doivent justifier ces ambitions. Pour lui, le retour en Europe passe par l’excellence au quotidien et la régularité en Premier League.

« Nous voulons jouer en Europe, dans de grands stades, affronter les meilleures équipes européennes, parce que je pense que nous pouvons y être. Mais nous devons mériter notre place », a affirmé Alonso.

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La soif de retrouver le plus haut niveau

Parmi les joueurs les plus titrés de sa génération, Alonso a disputé 119 matches de Ligue des champions, une expérience qui a façonné sa vision d’entraîneur. Il connaît le coût physique et mental d’un calendrier sans répit, mais voit dans ces exigences la marque du succès. Sa mission actuelle est de transmettre au vestiaire de Stamford Bridge cette même envie d’évoluer au plus haut niveau.

« Nous aimons le football et, malheureusement, nous ne pouvons que commenter [ce qui s’est passé pendant une semaine de matches européens], a conclu Alonso. Le sentiment, c’est que nous voulons y être, mais nous devons le mériter. »