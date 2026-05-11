Xabi Alonso pourrait faire son retour sur les bancs la saison prochaine. L’entraîneur espagnol de 44 ans, libre depuis son départ mouvementé du Real Madrid, serait en « discussions constructives » avec Chelsea.

Selon le journaliste britannique Ben Jacobs, généralement bien informé, Alonso serait même le grand favori pour succéder à Liam Rosenior, limogé au bout de seulement quatre mois.

Selon lui, les premiers échanges se sont bien passés et l’ancien milieu de terrain verrait d’un bon œil un départ en Premier League, tout en rappelant que « rien n’est encore acté ».

Si Alonso possède encore plusieurs concurrents, seul Andoni Iraola, l’actuel entraîneur de Bournemouth, semble constituer une menace crédible. Francesco Farioli a aussi été envisagé, mais il souhaite rester au FC Porto.

Filipe Luis est également cité, mais les Londoniens le destineraient plutôt à Strasbourg, club partenaire détenu par BlueCo, le consortium de Todd Boehly et Behdad Eghbali, qui sert de pépinière aux jeunes Blues.

Les Blues traversent actuellement une grave crise sportive, même si l’équipe peut encore remporter un titre cette saison : elle affrontera Manchester City en finale de la FA Cup samedi prochain.