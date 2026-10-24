Xabi Alonso donne des nouvelles inquiétantes de la blessure de Joao Pedro, en grande forme, alors que Chelsea affronte Tottenham sans son meilleur buteur

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Xabi Alonso a confirmé que Joao Pedro manquerait le match de Premier League de Chelsea contre Tottenham samedi, après s’être blessé à l’entraînement. L’international brésilien, qui a été le joueur le plus en vue de Chelsea cette saison avec cinq buts et trois passes décisives en six matches de championnat, va passer des examens complémentaires pour déterminer la gravité de sa blessure au genou.

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Pedro absent du groupe de Chelsea

Chelsea subit un coup dur avant son derby londonien contre Tottenham, puisque Pedro est absent du groupe retenu pour le match. Selon Sky Sports, l’attaquant a été déclaré forfait après avoir subi une blessure dont la gravité est actuellement évaluée par le staff médical du club.

Pedro avait été photographié à l’entraînement vendredi, mais n’a pas été jugé suffisamment en forme pour jouer. En son absence, Alonso a offert à Geovany Quenda sa première titularisation de la saison en Premier League. Chelsea abordait la rencontre à la quatrième place du classement avec 13 points.

Alonso confirme la blessure de Pedro à l’entraînement

Alonso a expliqué que le problème était apparu lors des derniers préparatifs de Chelsea avant le match et a reconnu que le club ne connaîtrait sa gravité qu’après des examens.

Au micro de Sky Sports, Alonso a déclaré : « Hier, à l’entraînement, il a ressenti quelque chose et, pour le moment, il a du liquide. Nous devons donc faire des examens pour connaître la gravité de la blessure. C’est décevant, mais nous devons continuer. » Ce coup dur est d’autant plus important que Pedro a déjà inscrit cinq buts et délivré trois passes décisives en seulement six matches de championnat cette saison.

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Penders remplace Martinez, blessé, dans les buts

L’absence de Pedro n’était pas le seul changement qu’Alonso a dû effectuer après la victoire 2-0 de Chelsea contre Everton le week-end dernier. Mike Penders a pris la place d’Emi Martinez, évacué sur une civière après un choc au Hill Dickinson Stadium et opéré depuis avec succès d’une fracture de la mâchoire.

Josh Acheampong, Maxence Lacroix et Levi Colwill ont conservé leur place en défense devant Penders. Tottenham, de son côté, abordait le derby à la 17e place avec six points, après avoir décroché sa première victoire de la saison lors de son dernier match, contre Coventry City (3-1).

La suite pour Pedro et Chelsea

Chelsea va désormais attendre avec inquiétude les résultats des examens de Pedro dans les prochains jours. Alonso espère que le problème au genou sera bénin, afin que l’attaquant puisse revenir rapidement et poursuivre sur sa lancée, tandis que Chelsea cherche à rester dans le top 4 et à remporter des coupes nationales.