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L’entraîneur de Chelsea, Xabi Alonso, a fermement démenti que Cole Palmer ait été proche de rejoindre Manchester United lors du mercato estival. Le technicien espagnol assure que l’international anglais reste un élément fondamental du projet à Stamford Bridge, malgré une période difficile la saison dernière.

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Les rumeurs estivales démenties

Palmer, originaire de Manchester et supporter de United depuis l’enfance, a été fortement annoncé du côté d’Old Trafford lors du récent mercato. Les rumeurs se sont intensifiées après une saison très frustrante pour l’attaquant dans l’ouest de Londres.

Un problème persistant à l’aine a largement perturbé sa saison précédente, le limitant à 34 apparitions toutes compétitions confondues, contre 52 matches disputés l’année d’avant. Cette baisse de régime a alimenté les affirmations selon lesquelles il ne se sentait plus à l’aise au club. Ses problèmes physiques sont toutefois désormais résolus, et Chelsea a assuré son avenir à long terme en lui faisant signer un nouveau contrat au début du mois.

Alonso écarte les rumeurs de départ

Les deux rivaux de Premier League ont bien discuté cet été d’un transfert d’Andrey Santos. Malgré ce dialogue entre les clubs, Alonso a souligné vendredi après-midi devant les journalistes que l’avenir de Palmer n’avait jamais été abordé lors des négociations.

Pour mettre définitivement fin à ces rumeurs, l’entraîneur de Chelsea a assuré que la place de son attaquant vedette n’était aucunement menacée. « Il n’y a eu aucune discussion concernant [son départ] et il a toujours fait partie des plans », a déclaré Alonso. « Il n’a jamais été question qu’il ne soit plus ici. »

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Élever son niveau dans les grands matches

Le mercato terminé et Palmer pleinement rétabli, l’attention se porte à nouveau sur son influence sur le terrain. L’attaquant a parfois eu du mal à peser face aux adversaires traditionnels du Big Six, un point sur lequel son entraîneur souhaite le voir progresser. Alonso veut que ses joueurs offensifs répondent présents et livrent une prestation marquante.

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« Tout le monde doit montrer son meilleur niveau à chaque match, mais c’est parfois plus difficile dans les grandes rencontres en raison de la qualité de l’adversaire et du match », a expliqué Alonso. « Nous devons aider les attaquants à recevoir le ballon dans les bonnes zones, à participer au jeu et à rester connectés au match. »

Un test crucial à Stamford Bridge

Chelsea reçoit Manchester United ce samedi pour une rencontre de Premier League à forts enjeux. Fort d’un nouveau contrat et pleinement rétabli, Palmer a une excellente occasion de relever le défi lancé par son entraîneur et de mettre en pièces le club qu’il soutenait enfant.