Vous avez plus de 24 ans ?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Vous n'avez pas l'âge requis pour consulter les contenus liés aux paris. Vous allez être redirigé vers la page d'accueil.

alt
En direct€50
Publicité
Cole Palmer Manchester United 2025-26 crestGetty Images
Muhammad Zaki
Traduit par

Xabi Alonso apporte des précisions sur les rumeurs de transfert de Cole Palmer à Manchester United et lance un défi à la star de Chelsea pour les grands matches

Suivez GOAL sur Google

L’entraîneur de Chelsea, Xabi Alonso, a fermement démenti que Cole Palmer ait été proche de rejoindre Manchester United lors du mercato estival. Le technicien espagnol assure que l’international anglais reste un élément fondamental du projet à Stamford Bridge, malgré une période difficile la saison dernière.

Publicité

Les rumeurs estivales démenties

Palmer, originaire de Manchester et supporter de United depuis l’enfance, a été fortement annoncé du côté d’Old Trafford lors du récent mercato. Les rumeurs se sont intensifiées après une saison très frustrante pour l’attaquant dans l’ouest de Londres.

Un problème persistant à l’aine a largement perturbé sa saison précédente, le limitant à 34 apparitions toutes compétitions confondues, contre 52 matches disputés l’année d’avant. Cette baisse de régime a alimenté les affirmations selon lesquelles il ne se sentait plus à l’aise au club. Ses problèmes physiques sont toutefois désormais résolus, et Chelsea a assuré son avenir à long terme en lui faisant signer un nouveau contrat au début du mois.

Alonso écarte les rumeurs de départ

Les deux rivaux de Premier League ont bien discuté cet été d’un transfert d’Andrey Santos. Malgré ce dialogue entre les clubs, Alonso a souligné vendredi après-midi devant les journalistes que l’avenir de Palmer n’avait jamais été abordé lors des négociations.

Pour mettre définitivement fin à ces rumeurs, l’entraîneur de Chelsea a assuré que la place de son attaquant vedette n’était aucunement menacée. « Il n’y a eu aucune discussion concernant [son départ] et il a toujours fait partie des plans », a déclaré Alonso. « Il n’a jamais été question qu’il ne soit plus ici. »

Publicité
Publicité

Élever son niveau dans les grands matches

Le mercato terminé et Palmer pleinement rétabli, l’attention se porte à nouveau sur son influence sur le terrain. L’attaquant a parfois eu du mal à peser face aux adversaires traditionnels du Big Six, un point sur lequel son entraîneur souhaite le voir progresser. Alonso veut que ses joueurs offensifs répondent présents et livrent une prestation marquante.

Mobilité totale
MyCanal

myCANAL

✅ Aucun décodeur ni parabole nécessaire ; l'accès se fait instantanément via l'application myCANAL sur Smart TV, boîtiers Apple TV/Fire TV, smartphones et tablettes.

✅ Possibilité de voir plusieurs matchs en simultané (Mode Expert / Multi-live), de revenir en arrière dans le direct et d'accéder aux statistiques en temps réel.

✅ Les formules numériques permettent de souscrire et d'interrompre son abonnement facilement durant la trêve estivale.

Mensuel dès29,99 €
Expérience télévisuelle
Canal+

Canal+

✅ Accès à 100 % des 380 matchs de la saison de Premier League en direct et en différé via les chaînes linéaires dédiées (Canal+, Canal+ Foot et Canal+ Sport 360).

✅ Diffusion des plus grandes affiches du week-end en ultra-haute définition avec un flux direct linéaire sans la latence du web.

✅ Accès aux émissions phares d'avant et d'après-match comme le Match of the Day à la française ou le Late Football Club avec les consultants experts de la chaîne.

Mensuel dès29,99 €

« Tout le monde doit montrer son meilleur niveau à chaque match, mais c’est parfois plus difficile dans les grandes rencontres en raison de la qualité de l’adversaire et du match », a expliqué Alonso. « Nous devons aider les attaquants à recevoir le ballon dans les bonnes zones, à participer au jeu et à rester connectés au match. »

Un test crucial à Stamford Bridge

Chelsea reçoit Manchester United ce samedi pour une rencontre de Premier League à forts enjeux. Fort d’un nouveau contrat et pleinement rétabli, Palmer a une excellente occasion de relever le défi lancé par son entraîneur et de mettre en pièces le club qu’il soutenait enfant.

Bal-balan terbaik adalah bal-balan yang chaos. Dan ch-nya Chelsea adalah singkatan untuk chaos. Lebih sering duduk manis main Dungeons & Dragons dan mendengarkan Majelis Lidah Berduri ketimbang nonton pertandingan.