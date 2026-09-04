Les Londoniens ont ainsi insisté pour recruter l’international français Manu Kone (25 ans), de la Roma. Les discussions entre toutes les parties étaient, selon l’expert mercato Gianluca Di Marzio, très avancées. Des montants compris entre 60 et 70 millions d’euros étaient évoqués pour le transfert. Mais au final, les Giallorossi n’ont pas validé l’opération, car selon Footmercato, ils n’ont pas trouvé de remplaçant adéquat dans un délai aussi court. Ils auraient notamment tenté leur chance pour Youssouf Fofana (27 ans, AC Milan) et l’ancien joueur de Bundesliga Pierre-Emile Höjbjerg (31 ans, Olympique de Marseille).

L’intérêt concret de Chelsea s’est notamment manifesté, selon le média, par le fait que l’entraîneur principal Xabi Alonso (44 ans) a voulu convaincre Kone au téléphone de rejoindre Stamford Bridge. En outre, le technicien se serait renseigné sur Kone auprès de son ancien protégé du Real, Kylian Mbappe. La superstar aurait parlé « en des termes extrêmement élogieux » de son coéquipier en équipe de France.

Kone ne jouit pas d’une grande estime uniquement auprès d’Alonso et de Mbappe. Ainsi, la légende offensive française Thierry Henry l’a encensé avant la Coupe du monde aux États-Unis, au Canada et au Mexique dans SPORTbible, le qualifiant de « l’un des meilleurs milieux centraux qui existent ». Henry a entraîné Kone il y a près de deux ans comme sélectionneur de l’équipe de France U23 lors des Jeux olympiques de Paris. L’équipe emmenée par Kone et l’actuelle star du Bayern Michael Olise avait alors remporté la médaille d’argent.

Depuis, Kone joue « brillamment », a poursuivi Henry : « Il peut passer un peu inaperçu parce que les gens parlent de (Ousmane) Dembele, Desire Doue, (Bradley) Barcola, (William) Saliba ou (Ibrahima) Konate. En revanche, les gens ne l’ont pas dans leur radar. Je le considère comme un joueur extrêmement solide. »

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Qui Chelsea veut-il recruter à la place de Manu Kone ?

Kone a rejoint la Roma après les Jeux olympiques pour une indemnité de transfert de 18 millions d’euros en provenance de Gladbach, où il est un joueur-clé et a totalisé cinq contributions décisives en 37 matches la saison dernière. Il compte désormais 19 sélections avec l’équipe de France A.

Chelsea souhaite entre-temps toujours recruter un joueur supplémentaire pour le milieu axial. Le champion du monde des clubs aurait, dans cette optique, pris contact avec l’ancien joueur de Liverpool Georginio Wijnaldum (36 ans). Ce dernier est sans club depuis son départ d’Al-Ettifaq, en Arabie saoudite, et pourrait donc encore être engagé malgré la fermeture du mercato.