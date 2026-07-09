X s’embrase : le Maroc aurait-il dû écoper d’un carton rouge direct face à la France ?

Un moment marquant a été observé jeudi lors du match de Coupe du monde entre la France et le Maroc. Juste avant que Kylian Mbappé ne s’élance pour tirer un penalty, Issa Diop a été filmé en train de murmurer à l’oreille d’Ousmane Dembélé, la main devant la bouche. Le défenseur marocain n’a toutefois pas été sanctionné pour cette attitude.

Juste avant la demi-heure de jeu, les Bleus obtiennent un penalty après une faute de Noussair Mazraoui sur Mbappé. Dembélé s’empare alors du ballon, laissant brièvement penser qu’il va se charger de la sentence.

Pendant que le VAR confirmait la validité du penalty, les deux joueurs ont échangé quelques mots. À deux reprises, Diop a alors placé sa main devant sa bouche en s’adressant au Français.

Or, la FIFA a instauré une nouvelle règle pour cette Coupe du monde : tout joueur qui parle à un adversaire en se couvrant la bouche de la main doit écoper d’un carton rouge direct.

Cette situation s’était déjà produite lors du match de groupe entre la Turquie et le Paraguay : Miguel Almirón avait écopé d’un carton rouge pour avoir adressé, la main devant la bouche, une remarque à Mert Müldür.

Dans le cas de Diop, il ne semblait pas tenir de propos insultants à l’encontre de Dembélé, au vu de la réaction de ce dernier. Toutefois, les règlements de la FIFA ne font aucune distinction entre des propos insultants ou non lorsqu’ils sont prononcés derrière la main.

Sur les réseaux sociaux, de nombreux observateurs ont souligné cette incohérence. « Regardez, Diop s’est couvert la bouche, mais la décision est : pas de carton rouge », écrit un internaute. Un autre ajoute : « Diop, main devant la bouche face à Dembélé, mais l’arbitre et le VAR laissent passer. »