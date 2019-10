WTF - Zidane fait pire que Solari au Real Madrid

Le retour de Zidane est loin de faire l'unanimité au Real Madrid. Le Français fait pire que son honni devancier...

Sur son deuxième passage en tant qu'entraîneur du , Zinedine Zidane a remporté 50% des matchs de de l'équipe, tandis que Solari en a réussi 70,59% lors de son bref passage sur le ban merengue.

Sur son deuxième passage en tant qu'entraîneur du Real Madrid, les chiffres de Zinedine Zidane en laisse en effet beaucoup à désirer.

Même si la première défaite de la nouvelle saison n'a eu lieu que lors de la 9e journée, ses statistiques sont déjà pires que celles de l'homme qu'il a remplacé au poste de coach, à savoir Santiago Solari et même d'un certain Rafa Benítez. Au cours de la dernière décennie, seul Julen Lopetegui a enregistré un pire taux de réussite avec le Real Madrid en championnat.

Madrid ne compte que 10 victoires, cinq nuls et cinq défaites en 20 matchs depuis le retour de ZZ. L’équipe merengue peut se targuer d'un taux de succès de 45,5%, n’ayant remporté que cinq victoires sur onze cette saison. Au cours des 10 dernières années, Madrid a généralement remporté au moins six des neuf premiers matchs de la saison.

Au cours des deux saisons de son premier séjour en tant qu'entraîneur, le Madrid de Zidane a remporté six des neuf premiers matchs de La Liga.

L’entraîneur qui a obtenu les meilleurs résultats au cours des 10 dernières campagnes de Liga était Manuel Pellegrini, qui avait achevé sa première et unique saison au Real en remportant 81,58% des 38 matchs disputés en championnat pour glaner la bagatelle de 96 points au final, mais pas de titre au bout.