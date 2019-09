WTF - Une statue de 2,7 mètres et 500 kilos à l'effigie de Zlatan

Zlatan Ibrahimovic aura bientôt une statue érigée à son effigie dans sa ville natale de Malmö (Suède).

L'attaquant suédois Zlatan Ibrahimovic, passé par le PSG notamment, dévoilera le 8 octobre prochain une statue érigée à son effigie dans sa ville natale de Malmö, en , a fait savoir le joueur lundi.

Et le buteur suédois a fait les choses en grand, au moins aux dimensions de son immense égo. En effet, il s'agira d'une statue de 2,7 m de haut pour 500 kilos sur un socle de huit tonnes.

Une statue installée entre l'ancien et le nouveau stade du club de ses débuts, le Malmö FF. "C'était mon souhait depuis le début. C'est ici que tout a commencé et c'est ici qu'est mon coeur", a indiqué Zlatan dans un communiqué.

"La statue sera une représentation éternelle du plus grand footballeur suédois et d'un des plus grands dans le monde de tous les temps", a indiqué de son côté le secrétaire général de la fédération, Håkan Sjöstrand.

La statue sera l'ouvrage du sculpteur suédois Peter Linde indique-t-on.