WTF - Une néo-zélandaise marque un triplé parfait… contre son camp

Meikala Moore va entrer dans l’histoire du football. Dimanche, cette joueuse néo-zélandaise a inscrit trois buts contre son camp à l’occasion d’un match contre les Etats-Unis comptant pour le tournoi She Believes Cup. Et on ne s’avancera pas trop en affirmant qu’elle est la première dans l’histoire du football, tous sexes confondus, à signer une pareille performance.

L’héroïne malheureuse remplacée dès la 40e minute

Moore a trompé sa propre gardienne à trois reprises (5e, 6e et 36e). Et elle l’a fait de trois surfaces de corps différentes : du pied droit, puis de la tête et enfin du pied gauche.

C’était terrible et la pauvre joueuse semblait inconsolable après tant d’erreurs individuelles. Sentant sa protégée hors du coup, la sélectionneuse néo-zélandaise a eu la bonne idée de la remplacer après 40 minutes de jeu.

Moore n’est pourtant pas une néophyte. Elle a 25 ans et elle évolue à Liverpool en Angleterre. Sa carrière internationale dure depuis 2013 et elle compte 41 matches avec son pays.

A la sortie de cette défenseure, les Néo-Zélandaises n’ont pris qu’un seul autre but, s’inclinant au final sur le score de 4 buts à 0.

Moore va devoir vite évacuer cette déception et se ressaisir, puisqu’elle et ses partenaires ont un autre match à jouer dans quatre jours. Elles affrontent la République Tchèque.