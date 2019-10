WTF - Un plan contre les drones au centre d'entraînement du Real Madrid

Le Real Madrid protège son espace aérien des drones en mettant à jour ses installations.

Le va mettre en place un périmètre de sécurité autour de son centre d'entraînement de Valdebebas pour se protéger d'éventuels intrus aériens comme nous apprend Marca.

Le club a décidé de renforcer sa sécurité interne après une série de cambriolages visant ses joueurs à leurs domiciles respectifs. Le Real a donc opté pour une technologie anti-drone dernier cri. Le club merengue va ainsi placer ses propres drones pour surveiller l'espace aérien immédiat autour de sa cité sportive.

Marca avait récemment indiqué que les dirigeants du Real Madrid et de l'Atletico Madrid allaient bientôt discuter avec les forces de l'ordre espagnoles au sujet de la recrudescence des cambriolages et autres intrusions ayant visé les domiciles des joueurs des deux clubs de la capitale dernièrement.

Mais la sécurité n'est pas le seul facteur qui motive l'investissement du Real et qui convie le club ibérique à la préoccupation. On se souvient en effet que le club brésilien de Gremio avait utilisé des drones pour espionner Lanus, son prochain adversaire en Copa Libertadores. Il s'agit donc de protéger à la fois les joueurs et la tactique...