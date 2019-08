WTF – Un joueur de Régional 1 transféré à Newcastle

qui enrôle un joueur français, a priori, cela n'a rien d'exceptionnel. Là où on touche aux confins de l'insolite, c'est quand on découvre que le joueur en question débarque de Régional 1...

En effet, Ludwig Francillette, un défenseur qui évoluait à Quetigny, près de , en R1, vient de signer un contrat professionnel chez les Magpies.

Newcastle United have completed the signing of young defender Ludwig Francillette.



