WTF - Un joueur de Leicester se plaint de ses très mauvaises stats sur FIFA 20

Wes Morgan, l'emblématique capitaine lors du titre de champion des Foxes en 2016, n'a pas apprécié son évaluation sur le prochain jeu d'EA Sports.

À un peu moins de deux semaines de la sortie de FIFA 20, les joueurs découvrent progressivement leurs notes et leurs statistiques sur le prochain jeu d'EA Sports. Wes Morgan, le défenseur central de Leicester, n'a pas apprécié en tout cas sa dernière évaluation.

Avec seulement 29 en vitesse (ce qui est assez faible pour le jeu), l'international jamaïcain n'a pas tardé à réagir en interpellant directement l'éditeur concernant cette statistique peu flatteuse. "EA Sports fait n'importe quoi avec ces stats", a-t-il ainsi écrit sur son compte Twitter, dans un langage moins fleuri.

Rodgers : "C'est un peu dur pour lui"

Brendan Rodgers, l'entraîneur des Foxes, a même réagi à ce sujet. "C'est un peu dur pour lui. Il est certainement plus rapide que ça." Évalué en général à 75, Wes Morgan ne sera sans doute pas le joueur le plus courtisé au lancement de FIFA 20.

FIFA 20 sort en le 27 septembre prochain sur toutes les consoles (PS4, Xbox One, Nintendo Switch et PC). La démo du jeu est déjà disponible en téléchargement depuis le mardi 10 septembre, afin de prendre en main cette nouvelle version et notamment le mode inédit Volta Football qui s'inspire de FIFA Street.