WTF - Un groupe de rock fan de Liverpool a arrêté son concert après le 3e but de Wijnaldum

Mumford & Sons, un groupe de rock britannique, était à Paris pour un concert mais la folle remontée des Reds, dont ils sont fans, a pris le dessus.

Si Anfield a connu une nouvelle soirée magique mardi soir avec un scénario renversant contre Barcelone en demi-finale retour de la , les supporters des Reds dans le monde entier ont aussi vibré après cette qualification sensationnelle en finale.

C'est le cas des membres du groupe de rock Mumford & Sons, qui était en concert à Paris. Le chanteur du groupe, Marcus, est fan des Reds depuis sa jeunesse et face à la remontée de son club de coeur, il n'a pu s'empêcher de partager cela avec le public présent.

He was a bit distracted — Echo (@LivEchonews) 7 mai 2019

Marcus Mumford a expliqué suite au troisième but inscrit par Georginio Wijnaldum qu'il voulait assister à la fin du match et l'a indiqué de manière directe à ses fans présents. "Les gars, Liverpool est à 3-0. Si je prends une pause de 20 minutes et que je continue à jouer toute la nuit ? Ça vous va ?"

Divock Origi, dans une ambiance indescriptible, a fini par inscrire le quatrième but du club de la Mersey ce qui a ravi le chanteur du groupe britannique, ivre de bonheur avant de remonter sur scène.