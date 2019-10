WTF - Sergio Ramos fait disparaitre ses tatouages

Le défenseur du Real Madrid a promu un documentaire le concernant en faisant disparaître tous ses tatouages.

L'international espagnol a trouvé un moyen inédit pour faire la promotion du documentaire "The heart of Sergio Ramos" qui retrace sa vie et sa carrière.

L'opération "#CleanSheet"

Le capitaine du Real a utilisé un montage photo pour éradiquer tous ses tatouages qu'il s'est fait faire au fil des années sur son dos et sur ses bras. Une opération #cleansheet pour l'ancien joueur du , qui a publié une photo sans aucun tatouage qui fait beaucoup réagir sur les réseaux sociaux.

Le documentaire relatant la carrière de Ramos est disponible sur la plateforme de streaming Amazon Prime depuis le mois de septembre.

Le joueur de 33 ans est, pour rappel, actuellement sur le pont avec la sélection espagnole avec qui il prépare deux matches de qualification pour l' contre la Norvège et la le 12 et le 15 octobre respectivement.