WTF - Samuel Eto’o va donner un concert à Douala (Cameroun)

Samuel Eto’o se trouve encore à la recherche d’une reconversion idéale. De prime abord, l’ancien attaquant du ne devrait pas rester dans le monde du ballon rond, mais plutôt dans celui de la musique ?

Le Lion Indomptable avait annoncé la douleur quelques jours auparavant sur son compte Twitter : "Le 20 décembre, je serai présent à Douala pour mon premier concert, accompagné de mes amis", expliquait-il en donnant rendez-vous à ses fans.

On December 20, 2019 I will be present in Douala for my first concert alongside few of my friends.



Want to see to believe? Let’s then meet up this December 20 at Parc des Prices to attend the first show where you get your free access just because you attempted to win millions. pic.twitter.com/wZnWcsYwdM