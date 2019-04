WTF - Russie : le nom d'un arbitre donné à une décharge publique à Oufa

Remontés après les décisions de l'arbitre lors d'un match de championnat, des fans d'Oufa (D1 russe) ont nommé une décharge de leur village à son nom.

Les matches à enjeu de fin de saison peuvent parfois susciter beaucoup de colère et de frustration. C'est ce qu'a pu vérifier Vladimir Moskalev cette semaine en , et plus particulièrement du côté de la Bachkirie.

Samedi dernier, cet arbitre de 32 ans a dirigé la rencontre entre Oufa FC, le principal club de cette république située dans l’Oural, et Tula, comptant pour la 24ème journée de la 1ère division russe. Les visiteurs se sont imposés 2-1 et les supporters locaux n'ont pas digéré cette défaite -qui maintient leur club aux portes de la zone de relégation, à six journées de la clôture du championnat- et encore moins les décisions de l'homme en noir.

Les supporters ne se sont pas contentés de siffler ce jeune arbitre international FIFA pendant et après la rencontre. Quelques jours après le match, certains d'entre eux ont eu l'idée de renommer une décharge publique se situant dans un village environnant (Urman-Bishkadak, dans le district d'Ishimbay en Bachkirie) en l'honneur de Moskalev. "On l'a fait en concertation avec le conseil du village, car nous avons été scandalisés par l'arbitrage de ce match", a confié un fan d'Oufa au site russe Sport24.ru.

Une décharge...mais aussi des brochettes d'agneau à son nom !

Dans une démarche plus raffinée, certains Bachkirs ont préféré la cuisine aux ordures pour "rendre hommage" à Moskalev. Ainsi l'arbitre, qui officie en Première Ligue russe depuis la saison dernière, dispose désormais également de brochettes d'agneau à son nom, dans un restaurant de la capitale locale. "Uch-Panja (le nom originel du plat) a été renommé en l'honneur de Moskalev. Trois brochettes qui symbolisent l'iniquité arbitrale, l'irresponsabilité et l'analphabétisme qui font saigner nos cœurs pour toujours", indique la description du met.

À noter qu'Oufa FC n'a pas souhaité réagir officiellement à la prestation de M. Moskalev lors du match en question. Seul son directeur général, Shamil Gazizov, s'est exprimé à chaud auprès de l'agence de presse TASS. "Mon opinion est subjective : ce que Moskalev a fait aujourd'hui est indescriptible. Nous avons, certes, commis deux erreurs nous-mêmes, nous avons laissé Arsenal prendre l'avantage en première période. Mais ce que l'arbitre a fait aujourd'hui, sa performance générale avec 23 fautes sifflées contre nous et trois seulement contre eux (22 contre 4 en réalité, ndlr), ça n’arrive jamais ! Je conçois qu’Arsenal a bien joué, mais c’est une équipe qui est à notre portée. Là, sauf à dire merci à l’arbitre, je n’ai rien à ajouter."

Les fans d'Oufa se disent "victimes de discrimination" de la part des arbitres

Un groupe de fans a aussi publié une vidéo sur internet, adressée au responsable du comité des arbitres (Alexander Egorov), dans laquelle ils recensent, selon eux, les décisions injustes sifflées à l'encontre de l'ancien sochalien Bojan Jokić et de ses partenaires d'Oufa. "Nous sommes victimes de discrimination de la part des arbitres parce que nous ne sommes pas un club riche de province", déclare à Goal le porte-parole de ce groupe de supporters.

Avec ce nouveau revers concédé samedi (le 11ème de la saison), la tâche d'Oufa pour le maintien en RPL se complique. À six journées de la fin, l'équipe demeure barragiste (14e), avec deux petits points d'avance seulement sur Anji Makhatchkala, le premier rélégable. Pour rappel, la saison dernière et après avoir réalisé une très belle campagne sous la direction de Sergey Semak, Oufa s'était qualifié pour la première fois de son histoire en Europa Ligue.

Loin de la piste aux étoiles européenne, les hommes de Vadim Ievseïev se déplacent ce mercredi soir sur la pelouse du Rubin Kazan, 11ème du classement avant la 25ème journée de D1 russe. À quoi Sergei Lapochkin, qui dirigera les 22 acteurs à partir de 18 h 30 HNEC, donnera-t-il bientôt son nom en Bachkirie ?