WTF - Ribéry peut souffler, FIFA 20 lui a refait le portrait

"J’ai joué à FIFA 20 avec mes enfants il n’y a pas si longtemps… Hey, EA Sports, c’est qui ce mec ?". Ces mots sont ceux de Franck Ribéry, publiés sur les réseaux sociaux au mois d’octobre avec une photographie de son avatar, il faut le dire peu ressemblant, dans le dernier opus du jeu vidéo.

Played #FIFA20 with my kids not long ago.

Hey @EASPORTSFIFA...Who is this guy? pic.twitter.com/fjCBjO4FOx