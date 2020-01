WTF - Raul Bravo nie avoir demandé à faire tuer Kovacevic

L'ancien défenseur du Real Madrid Raul Bravo se défend d'être le commanditaire de la tentative d'assassinat de Darko Kovacevic.

Après la tentative d'assassinat sur l'ancien attaquant de la , Darko Kovacevic, à Athènes, son ancien coéquipier Raul Bravo a été accusé par un média serbe d'en être le commanditaire.

"Darko m’a appelé parce qu’il était inquiet pour moi. Se lever un jour et voir ton nom dans le journal qui dit que tu as envoyé quelqu’un pour l’assassiner, c’est une folie. Les informations qui parlent de sang circulent à grande vitesse. (…) Kovacevic m’a dit que tout vient d’un média de communication rose en . Je lui ai demandé qu’il parle pour régler le problème mais il m’a dit qu’il ne pouvait pas encore et m’a demandé de parler de mon côté", a confié Bravo sur les ondes de la radio Cadena SER.

"Ces choses ne m'affectent pas mais ma famille lit cette horreur et cela leur fait mal. Darko m'a appelé pour me demander comment j'allais et m'assurer que c'étaient des absurdités. Nous avons été colocataires et avons une très bonne relation", a ajouté Bravo dans des propos relayés par Marca.