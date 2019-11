WTF - Raheem Sterling (Benjamin Mendy ?) craque complètement sur Twitter avec Jul

Sur Twitter, l’ailier de Manchester City a enchaîné les publications délirantes. Benjamin Mendy était-il aux manettes ?

Raheem Sterling devrait penser à mettre en place un mot de passe pour déverrouiller son téléphone… Ou à le changer, car celui-ci n’a visiblement plus de secret pour Benjamin Mendy, qui semble s’être fait plaisir sur le compte Twitter de son coéquipier à ce jeudi.

Tout est parti d’une vidéo partagée par l’international anglais, sur laquelle on voit des fans algériens promettre à Riyad Mahrez une rupture des ligaments croisés pour Sterling, avec la légende "Sah, c’est pas bien" ("La vérité, c’est pas bien" en langue arabe, ndlr).

Sah c'est pas bien https://t.co/QsGLnjTLcY — Raheem Sterling (@sterling7) November 21, 2019

"Vous êtes des fous mais je vous aime quand même", a ensuite écrit - en français - le compte Twitter de Sterling pour les fans algériens. Difficile de ne pas voir le patte de Mendy, d’autant plus lorsqu’un follower a demandé à l’international anglais s’il aimait bien le groupe de rappeurs PNL, et que celui-ci a répondu "QLF bro".

QLF bro — Raheem Sterling (@sterling7) November 21, 2019

Il ne manquait plus que Jul… Et celui-ci a bel et bien fait son entrée en scène par la suite lorsque Sterling a publié une photo avec le célèbre signe de ralliement du rappeur marseillais, lequel a répond "Thank you bro" juste en-dessous du post. Surréaliste !

thank You bro — Jul (@jul) November 22, 2019

Fin du game ? Non. Sterling en a remis une couche avec un "Tié le sang bwo" pour répondre à Jul. Il fallait ensuite masquer les preuves, et Mendy a tenté de faire croire qu’il n’y était pour rien. Une première fois via le compte de son coéquipier : "J’en ai fini avec le français, maintenant on retourne au travail !" et une seconde fois via sa page personnelle : "Je n’ai rien à voir là-dedans". Pas à nous, Benjamin…