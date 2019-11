WTF - Quand Slimani parle tactique dans un salon de coiffure

L’attaquant algérien, Islam Slimani, a profité de son séjour au bled pour passer chez le coiffeur et discuter tactique avec ses anciens voisins.

Islam Slimani marche sur l’eau en ce début de saison 2019/2020, mais cela ne l’empêche pas non plus de garder les pieds sur terre. Et, les supporters algériens ont pu le vérifier cette semaine lors du court passage de l’attaquant monégasque dans son pays. Entre deux matches avec sa sélection, le deuxième meilleur buteur de l’histoire des Verts est passé par un salon de coiffure dans son quartier d’enfance pour échanger et parler football avec des personnes lambda.

La vidéo de cette séquence tourne en boucle sur les réseaux sociaux et on y voit Slimani assis chez le coiffeur, en train de se faire une nouvelle coupe et aussi bavarder avec les autres clients. Une discussion à priori houleuse, mais que l’on se rassure, c’est la façon de parler dans les quartiers populaires d’Alger.

Islam Slimani :



- Marche sur la la semaine



- Finit le week-end dans la banlieue d’Alger à écouter son coiffeur lui dire qu’il peut jouer en 10 avec lui à 🇲🇨



— Bilal Ach.t (@BilalAch_t) November 20, 2019

Abordé par un fan qui se vantait de bien jouer au football, Slimani lui a demandé des preuves. Et il en a eues à travers une vidéo enregistrée sur un mobile. Impressionné, "Slim" a promis à son interlocuteur un transfert à Monaco, en assurant qu'il joue même mieux que certains joueurs qu'il a cotoyés. L'échange s’est ensuite animé et les deux protagonistes ont commencé à discuter tactique et évoquer le côté polyvalent d’un milieu de terrain.

Slimani est très apprécié en . Il fait partie de ces joueurs internationaux qui sont toujours restés proches et accessibles auprès des supporters. Même quand il a été critiqué, en raison notamment de son inefficacité devant les buts, l’ancien joueur de CR Belouizdad a gardé sa bonne humeur et son côté blagueur. Et aujourd’hui, il n’y a plus personne pour contester son rendement offensif, lui qui fait partie des joueurs les plus décisifs du championnat français. Et, il a aussi une ligne de champion d’Afrique à son palmarès.