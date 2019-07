WTF - Quand Serge Aurier se blesse... en tapant du poing sur la table

L'ancien défenseur du PSG est apparu face aux médias avec un bandage à la main lundi soir, en Egypte. Et la raison de sa blessure vaut le détour...

Considérés comme l'un des favoris de la Coupe des Nations 2019 et animés par un esprit de revanche, les Elephants de la ont confirmé leur statut lundi soir, en décrochant leur billet pour les quarts de finale de la compétition, face au (1-0). Prochaine étape ? L'Algérie, une autre sélection aux ambitions élevées en Egypte, où elle n'a toujours pas encaissé le moindre but en quatre rencontres. Gros morceau.

Pour ce quart de finale qui s'annonce disputé, la Côte d'Ivoire n'est pas sûre de pouvoir compter sur le latéral droit Serge Aurier, joueur de et notamment passé par , Lens ou encore le . Et pour cause, déjà forfait pour la dernier match à cause d'une blessure musculaire, le défenseur s'est de nouveau blessé, lundi soir, à la mi-temps de la rencontre face au Mali.

Une blessure à la main largement évitable...

Sauf que la blessure du natif de Sevran n'est pas vraiment commune... Bien au contraire, même. En effet, remonté contre ses coéquipiers suite au contenu proposé par ces derniers, le défenseur a été touché à la main, après avoir frappé celle-ci contre une table non sans une certaine violence, comme il l'a expliqué dans des propos relayés par RMC Sport. "On s'est échauffés un petit peu, car dans le jeu, on n'était pas bons. J’ai tapé sur la table et voilà. À la maison, quand ça ne va pas, les parents nous crient dessus. C'est la même chose", s'est justifié le principal intéressé.

Une blessure largement évitable qui pourrait lui coûter sa place dans une rencontre capitale pour les partenaires de Nicolas Pépé. Heureusement, la tendance voudrait que Serge Aurier soit en mesure de tenir sa place face aux Verts, jeudi soir.