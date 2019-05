WTF - Quand Noel Gallagher fait le show dans le vestiaire de Manchester City

Après un ultime succès à (1-4), a officialisé son titre de champion d' au terme d'une saison 2018-19 palpitante, où la lutte entre l'équipe de Pep Guardiola et son rival aura été à couper le souffle.

Manchester City n'est pas le club le plus populaire d'Angleterre, mais les Light Blues peuvent compter sur quelques soutiens de marque. C'est le cas du chanteur Noel Gallagher.

Inconditionnel des Citizens et de l'Etihad Stadium, le leader du groupe de rock Oasis a laissé éclater sa joie après le dénouement de cette saison, dimanche, en fin d'après-midi. Vincent Kompany et ses coéquipiers se sont attelés à respecter le protocole de la célébration. Après avoir soulevé le trophée de la , ils ont ensuite célébré ce sacre dans le vestiaire pour faire couler le Champagne à flot.

C'est à ce moment-là que Noel Callagher les a rejoint pour un instant de partage savoureux. Après avoir salué les joueurs un par un, le musicien britannique a lancé le refrain d'un titre bien connu d'Oasis - "Wonderwall" ' pour que tous les champions le reprennent en choeur.

Un moment capturé par le club, qui n'a pas hésité à diffuser la vidéo sur les réseaux sociaux.

🎵 I don't believe that anybody feels the way I do about you now 💙@NoelGallagher joins in the dressing room party in Brighton!



