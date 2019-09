WTF - Quand Mario Kart 8 aidait Griezmann à s'intégrer au FC Barcelone

Le célèbre jeu vidéo de courses signé Nintendo a aidé Griezmann à s'acclimater au FC Barcelone.

L'attaquant français a acheté une Nintendo Switch lors de la tournée estivale du à Barcelone et participe désormais à des tournois avec d'autres membres de l'équipe.

Beaucoup d'observateurs sont impatients de voir comment Antoine Griezmann s'adaptera au Camp Nou après des performances mitigées en début de saison, avec un Griezmann éblouissant à la maison face au Real Betis, mais décevant à Bilbao et Osasuna.

Alors que Luis Suarez et Lionel Messi devraient effectuer leurs retours respectifs de blessure lors des deux prochains matchs (Valence en et Dortmund en ), difficile de prédire comment le front offensif catalan va s'organiser.

En attendant, Griezmann a noué des relations étroites avec son compatriote Ousmane Dembélé et c’est l’ailier qui a incité la nouvelle recrue à acquérir une Nintendo Switch et à rejoindre le groupe internet Mario Kart 8 du Barça où il joue avec Sergi Roberto, Carles Aleñá, Dembélé et Gerard Piqué.

Selon AS, le fameux jeu aide l’attaquant à établir de meilleures relations avec ses coéquipiers. L'ancien attaquant de l' est un fan notoire de jeux vidéos avec les fameuses danses du jeu à succès Fortnite, inspirant de nombreuses célébrations des buts de l'attaquant français lorsqu'il jouait chez les Colchoneros.