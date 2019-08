WTF - Quand Klopp fait sa causerie avec un boxer Cristiano Ronaldo

Le milieu de Liverpool, Georginio Wijnaldum, a révélé qu'il y a un an leur coach allemand s'était adressé à eux avec un boxer siglé CR7.

Gini Wijnaldum, le milieu défensif des champions d'Europe, vient de révéler comment Jurgen Klopp avait tenu une causerie avant la finale de la Ligue des Champions contre le en 2018, en étant vêtu d'un boxer de Cristiano Ronaldo.

Les Reds étaient sous pression alors qu'ils se dirigeaient vers leur première finale de Coupe d'Europe depuis 2007 et que Madrid cherchait à remporter son troisième titre consécutif dans la plus belle des compétitions. Conscient de la pression que ses joueurs pourraient ressentir avant le match à Kiev, et afin de les décompresser au maximum, Klopp avait organisé une réunion en portant un boxer de la marque Ronaldo.

"Nous avons vu qu'il portait le caleçon de Cristiano Ronaldo", a confié le Néerlandais à The Athletic. "Il a fait la réunion avec sa chemise fourrée dans son boxer 'CR7'. Toute le vestiaire était par terre en train de rire. Cela a vraiment brisé la glace. Généralement, dans ces situations, tout le monde est sérieux et concentré. Mais il était détendu et a fait cette blague".

"Il a fait des centaines de blagues comme ça, a poursuivi Wijnaldum. Si vous voyez que votre manager est vraiment confiant et détendu, cela impactera les joueurs. Il est une figure paternelle dans ce genre de situation pour les joueurs. Avec ses blagues et son langage corporel, il prend la pression sur les joueurs ".

L'initiative de Klopp n'a visiblement pas trop porté ses fuits à cette occasion puisque son équipe a perdu 3-1 face aux Merengue avec notamment deux buts de Gareth Bale. Mais, cela a eu son effet sur le long terme puisque l'année d'après, les Merseysiders sont revenus pour cette finale et l'ont emporté logiquement face aux Spurs (2-0).

Wijnaldum a insisté sur la relation privilégiée que l'ancien patron de Dortmund entretient avec ses joueurs, indiquant qu'il considère l'Allemand comme un ami et pas seulement comme un manager.

"Quand j'ai des problèmes, je peux toujours aller voir le coach. Je peux lui envoyer un message quelques jours auparavant pour lui demander s'il a une minute pour moi. Il est toujours curieux de savoir ce que c'est", a confié l'ancien joueur des Magpies. "Il essaie toujours de faire preuve d'empathie envers les autres, essayer de ressentir ce qu'ils traversent. C'est un homme vraiment spécial pour moi. Je le vois davantage comme un un très bon ami".

Wijnaldum a également expliqué comment Klopp avait réussi à garder ses joueurs concentrés au cours de leur remarquable campagne 2018-1919, qui leur a permis de terminer avec un total impressionnant 97 points en , et échouer à un point de .

"Au sein du groupe, il est totalement pareil qu'auparavant. Il est toujours honnête et veille à ce qu'on ne s'enflamme pas. Il fait en sorte qu'on garde les deux pieds sur terre, a-t-il déclaré. Au début de la saison, lorsque nous gagnions des matchs, il était parfois fâché contre nous parce que nous n'étions pas à 100%. Il disait: 'Donne toi à fond, travaille correctement, met 100%. C'est ce qui fait que nous sommes ici."

"C’est Jurgen. Il est comme ça. Il n’a pas changé après les bons résultats que nous avons eu. En tant que joueur, vous avez parfois autant confiance que vous dites:Il dit toujours: "On ne peut pas gérer ce qui se passe sur le terrain, mais on peut se préparer au mieux", a conclu le Néerlandais.