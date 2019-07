WTF - Quand Chelsea et Barcelone se taclent sévèrement sur Twitter

-Barcelone est devenu au fil des années un classique du football européen, avec des rencontres mythiques et surtout des séquences rentrées dans la légende depuis : le pointu de Ronaldinho, la frappe d'Iniesta, la colère de Drogba, le lob de Ramires ou encore le doublé de Messi contre Courtois.

Les Blues et les Blaugrana s'affrontent ce mardi en match amical de pré-saison au . Une rencontre qui ne laisse personne indifférente, surtout dans les deux clubs où l'on a déjà commencé les hostilités.

Sur son compte Twitter, la formation londonienne a publié une vidéo pour rappeler les affrontements épiques face au club catalan. "Est-ce un retour à l'époque où vous jouiez en ?" a alors mentionné le Barça, qui a taquiné les Blues sur leur absence en C1 la saison dernière.

Is this a throwback to when you guys were playing in the Champions League? 🤔 https://t.co/5BO3MOM7Wf