WTF - Piqué et Vidal gagnent près d'un demi-million d'euros au poker

Les deux joueurs du Barça disputaient un match au casino de Barcelone et ce n'est pas la première fois que Piqué remporte une grosse somme...

Barcelone accueille depuis trois jours l'European Tour Poker, le plus important et le plus ancien tournoi du genre en Europe. Les organisateurs de cette année ont essayé de battre le succès et les records établis par ceux de la précédente édition.

Pour ce faire, le Casino de Barcelone a contacté deux des plus grandes stars de la ville: Gerard Piqué et Arturo Vidal. Les joueurs de Barcelone ont visité les locaux et ont participé lundi à un événement d'une journée « High Roller » à 25 000 €, l'un des événements les plus attendus de la compétition.

Piqué, un habitué du casino depuis près de dix ans, était accompagné d'Arturo Vidal, lui aussi très bon joueur de poker selon AS.

Piqué a décroché la deuxième place du tournoi et un prix de 352 950 euros tandis que Vidal n'était pas trop loin derrière. Il a terminé cinquième du classement et a remporté 134 460 euros.

Le vainqueur était un joueur espagnol professionnel, Juan Pardo, qui a battu Piqué en face à face après l'élimination des autres candidats. Pendant ce temps-là, les dirigeants du Barça jouent à un poker-menteur avec leurs homologues du PSG pour Neymar.