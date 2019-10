WTF - Petr Cech sort de sa retraite pour devenir gardien de... Hockey

L'ancien gardien de but de Chelsea et Arsenal, Petr Cech, a décidé de sortir de sa retraite, mais il ne retourne pas sur un terrain de football.

Petr Cech a signé avec le club semi-professionnel Guildford Phoenix, pour qui il fera ses débuts vendredi. Guildford Phoenix, un club anglais de Hockey sur glace.

"Je suis ravi d'avoir l'occasion de jouer avec Phoenix pour acquérir de l'expérience en match", a déclaré Cech dans un communiqué de presse publié par le club ce mercredi.

"J'espère que je pourrais aider cette jeune équipe à atteindre ses objectifs pour la saison et à essayer de gagner le plus de matchs possible lorsque j'aurai la chance de jouer. "Après 20 ans de football professionnel, ce sera une expérience merveilleuse pour moi d'évoluer dans le sport que j'aimais regarder et jouer quand j'étais enfant."

Le joueur de 37 ans a pris part à une séance d’entraînement avec Phoenix en août, publiant une photo sur Instagram de lui jouant le gardien de but. Cech a pris sa retraite du football la saison dernière, après avoir évolué à depuis 2015 et après avoir passé 11 saisons avec .