WTF - Pays-Bas : un joueur viré de son club pour avoir assisté à Tottenham-Ajax !

Telstar (2e div. néerlandaise) a rompu le contrat de Jordie van der Laan, qui avait prétendu être malade pour se rendre à la demi-finale aller de C1.

Jordie van der Laan a été licencié par le club néerlandais de Telstar (2ème division) après avoir prétendu être malade pour pouvoir se rendre à Londres et y assister à la demi-finale aller de entre et l' (0-1), mardi 30 avril. Une décision que l'attaquant de 25 ans a prise dans le dos de son club et dont il a donc payé le prix, un accord ayant été trouvé pour mettre fin à son contrat, qui devait s'achever à l'issue de la saison.

Van der Laan affirme qu'il a averti son employeur avant de se rendre dans le nouveau stade des Spurs, où les caméras de télévision l'ont filmé parmi les spectateurs. L'attaquant de 25 ans est donc désormais à la recherche d'un nouveau club.

Le joueur a expliqué cette escapade en et les discussions qui s'en sont suivies avec son club à IJmuider Courant : "Bien sûr que je réalise que cela a été une situation gênante. J'ai eu une conversation avec Piet [Buter, directeur technique] jeudi dernier à ce propos et en bonne intelligence nous avons décidé de nous séparer. J'ai prétendu être malade parce que j'étais convaincu que je ne serais pas libéré de l'entraînement.

Le joueur cherche désormais un billet pour le match retour

"Avant de prendre cette décision, j'ai pris en considération le fait qu'avec Telstar nous ne jouons plus rien et au vu du temps de jeu que j'ai eu récemment, j'avais peu de chances d'en être contre Jong (0-2, 38e et dernière journée). Sinon, je n'y serais clairement pas allé."

Le SC Telstar, club installé dans la ville de Velsen, a terminé la saison d'Eerste Divisie à la 15ème place du classement (sur 20). Jordie Van der Laan, qui avait rejoint le club à l'été 2018, ne sera apparu que huit fois sous le maillot des Witte Leeuwen ("Les Lions blancs"), pour 260 minutes jouées au total et aucun but inscrit.

"Malgré tout, j'ai dit avant le match que je n'étais pas malade et que j'étais à Londres. Donc les gens du club n'étaient pas surpris de me voir à la TV, à ce moment-là ils en étaient déjà informés."

Van der Laan se prépare maintenant à assister à la demi-finale retour de Ligue des champions, ce mercredi soir à la Johan Cruyff Arena (coup d'envoi à 21 heures HNEC). Après avoir quitté Telstar, il a posté un message sur les réseaux sociaux afin de trouver un billet pour le match, précisant qu'il était désormais "libre après tout".