Le 9 août, 12 membres de l’effectif du SK Brann se sont introduits dans leur stade accompagnés de plusieurs femmes pour y organiser... une orgie.

Boosté par l'éclosion tonitruante de l'attaquant Erling Haaland, lequel enchaîne les buts avec brio sous les couleurs du Borussia Dortmund, le football norvégien fait de plus en plus parler de lui. Malheureusement, pas toujours pour les bonnes raisons. Depuis lundi soir, une polémique à caractère sexuelle enflamme même la toile...



Avez-vous déjà entendu parler du SK Brann ? Si vous êtes supporter du Stade Rennais ou de l'Olympique de Marseille, c'est fort possible, les Bretons ayant affronté ce club en poules de C3 en 2007, les Phocéens en qualifications pour la C1, en 2008. Dernier du championnat de Norvège, le SK Brann se réveille dans la tourmente.

Des ébats sexuels dans les vestiaires du stade

Et pour cause, comme l’a rapporté le média local Bergens Tidende, plusieurs joueurs de l'équipe professionnelle ont fait parler d'eux pour des faits qui remontent au 9 août dernier. Ce soir-là, une virée au restaurant entre coéquipiers après l'entraînement a pris des proportions démesurées. En effet, douze membres de l’effectif en question se sont introduits dans leur stade accompagnés de plusieurs femmes, et ont tout simplement organisé... une orgie dans les travées du Brann Stadion.

Conscients du danger, ils avaient évidemment pris soin de laisser leurs téléphones en dehors pour éviter d'être filmés. Oui mais voilà, le stade est dôté de nombreuses caméras de surveillance. Et celles-ci ont filmé l'intégralité des ébats. Relations sexuelles ans les vestiaires, passage par la pelouse et fin de soirée à cinq heures du matin... Rien n'a échappé aux yeux de la sécurité du stade, plongeant les principaux concernés dans une polémique pour le moins originale à ce niveau.

"Cela n’aurait jamais dû arriver. C’est la première fois dans ma carrière que je suis confronté à un tel cas", a confié le capitaine Daniel Pedersen. Le club a pour sa part confirmé sa volonté de sanctionner, comme l'a déclaré la directrice générale Vibeke Johannesen. "Ce n’était pas autorisé par le club. C’est très sérieux et nous l’avons abordé avec eux. Ce n’est pas ainsi que nous voulons apparaître en tant que club", a-t-elle regretté. Problème : plusieurs stars de l'effectif sont concernées. Lanterne rouge du championnat, le SK Brann devrait donc avoir à composer sans ses meilleurs éléments à cause d'une orgie organisée dans les travées de son stade. Lunaire.