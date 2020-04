WTF - OM - Mitroglou : "Première fois qu’on demande mon maillot"

Dans France Football, Laurent Paganelli a raconté une anecdote hilarante sur l’attaquant prêté par l’OM au PSV.

À l’ , qu’il retrouvera cet été après un prêt manqué dans les grandes largeurs du côté du Eindhoven, Kostas Mitroglou n’a jamais été une star. Et encore, il s’agit d’un euphémisme. Sur la Canebière, le Grec n’a jamais marqué les esprits.

Il faut dire que malgré un bilan comptable plutôt encourageant, Mitroglou souffrait de son image trop nonchalante, et aussi de son style peu académique. À tel point que six mois après son arrivée à l’OM en 2017, personne ne lui avait encore demandé son maillot !

"Là, Mitroglou me regarde..."

L’anecdote a été racontée par l’homme de terrain de Canal+, Laurent Paganelli, qui a pris l’habitude de demander certains maillots à des joueurs de afin de les offrir à des proches dans la foulée. Et justement, son fils lui avait réclamé le maillot du Grec.

"Mon fils ne me demande jamais de maillot. Un jour, je l’appelle. Il me dit que pour son anniversaire, il veut celui de Mitroglou. Après un match de l’OM, je l’interviewe et je lui demande. Là, il me regarde et me dit ‘Ça fait six mois que je suis ici, et t’es le premier à me demander mon maillot’. C’était cocasse", a raconté le trublion de C+ dans FF.