WTF - Mohamed Salah, marque de jeans en Turquie

Un entrepreneur turc a nommé sa nouvelle marque de vêtements du nom de l'attaquant égyptien des Reds.

Süleyman Bilgi est un entrepreneur turc originaire de la ville de Bursa, spécialisé dans les vêtements pour enfants et bébés. Il a enregistré sa marque sous le nom de "Sago M. Salah", un nom inspiré de l'attaquant vedette des Reds.

"En tant qu'entreprise, nous sommes toujours à la recherche d'une nouvelle tendance. Avec mon ami nous discutions de football et de Mohamed Salah et l'idée est venue : "pourquoi ne pas nommer nos produits du nom du joueur ?" C'est un musulman, il a été désigné meilleur joueur de Premier League [la saison passée], il a gagné plusieurs trophées de joueur du mois... Cela nous rend très heureux. Salah est l'un des nôtres", s'est-il exprimé auprès de l'agence d'Etat turque AA.

D'après Süleyman Bilgi, les produits M. Salah sont attractifs dans le monde entier, et plus particulièrement en Libye, Algérie, Russie et Azerbaidjan. Bien que la demande de naming de la marque ait rencontré une opposition du fait de la similarité avec le nom "Sogo", l'Office turc chargé de décerner le nom des marques et de déposer les brevets semble avoir rejeté cette opposition et la demande est en cours d'enregistrement. Selon les fichiers, Mohamed Salah n'a pas formulé la moindre opposition à ce nom de marque.