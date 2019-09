WTF - Malik Bentalha interdit de stade pour 6 mois après avoir allumé un fumigène lors de PSG-Real Madrid

L'humoriste a été condamné à une amende et une interdiction de stade pour plusieurs mois, suite à l'allumage d'un fumigène au Parc des Princes.

Malik Bentalha se souviendra longtemps de ce PSG- en . Si son club de coeur l'a emporté (3-0) face aux Merengue, l'humoriste a été rattrapé par la justice français pour avoir allumé un fumigène lors de cette rencontre disputée au Parc des Princes.

Il avait décidé d'assister à ce match en Virage Auteuil aux côtés des supporters du CUP (Collectif Ultras Paris), où l'on a pu voir également DJ Snake.

Rapidement identifié par les services de police grâce aux images de vidéosurveillance, Malik Bentalha a été convoqué et placé en garde à vue jeudi. Celui que l'on peut voir régulièrement au cinéma et à la télévision a reconnu les faits et a pu passer en comparution devant le tribunal correctionnel de Paris.

Merci aux Ultras pour l’accueil hier soir pic.twitter.com/woYpursAvg — Malik Bentalha (@MalikBentalha) September 19, 2019

Le juge l'a condamné dans la foulée à six mois d'interdiction de stade et une amende dont le montant n'a pas été dévoilé. Un autre supporter du PSG était concerné pour des faits similaires d'après l'Équipe.

Le club de la capitale a par ailleurs déposé plainte pour les fumigènes allumés dans le parcage visiteur du Groupama Stadium, lors de -PSG (0-1) dimanche dernier.