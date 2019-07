WTF - Lionel Messi improvise une partie de foot avec des enfants sur une plage aux Caraibes

Toujours en vacances alors que son club du Barça a repris l'entrainement, Lionel Messi décompresse en jouant avec des gosses sur une plage.

Même lorsqu'il coupe et qu'il profite de ses vacances, Lionel Messi a un ballon en cuir à portée de mains. Et, il fait une partie de foot. La seule différence, c'est qu'au lieu de jouer avec des professionnels de son âge, il le fait avec de jeunes enfants et en prenant assurément autant de plaisir.

Des enfants qui sont les siens, mais aussi d'autres qu'il croise sur une plage. Et en l'occurrence, c'était dans un endroit paradisiaque aux Iles de Caraïbes. Un gosse de 11 ans, nommé Mackenzie, a été invité par "la Pulga" à échanger quelques passes. Un moment unique que cet enfant chanceux a pu immortaliser à travers quelques clichés. Des clichés qu'il a ensuite partagés sur les réseaux sociaux et qui font déjà beaucoup réagir.

Alors qu'il se trouvait sur la même plage que Messi aux Caraïbes, le jeune Mackenzie (11 ans) a été invité par l'argentin à venir disputer une partie de foot avec lui et ses deux fils.



Après la partie, le gamin a même été invité par Messi sur son bateau privé. 👏🏽❤️ pic.twitter.com/IowrsJMnEe — Instant Foot ⚽️ (@lnstantFoot) July 22, 2019

Mackenzie ne dit pas en revanche s'il a pu interroger le quintuple Ballon d'Or sur son nouveau coéquipier, le Français Antoine Griezmann. Ce dernier se trouvait le même devant les journalistes lors d'un point-presse au , et il avait alors confié qu'il n'a encore reçu aucun message de bienvenu de la part de l'Argentin.

La date de retour de Messi n'a pas été communiquée. Comme tous les joueurs sud-américains ayant participé à la Copa America, il a reçu l'autorisation de reprendre tardivement. Il manquera très probablement les deux matches programmés en terre nippone face à (23 juillet) et contre le Vissel Kobé d'Iniesta (27 juillet).