WTF - L'excellente réponse d'un club espagnol à l'annonce de Dani Alves

Un club espagnol s'est fendu d'une réponse très originale à l'annonce de Dani Alves, se disant à la recherche d'un club cet été.

Dani Alves attend toujours des offres cet été, lui qui a décidé de ne pas prolonger l'aventure au PSG. Le latéral droit brésilien a reconnu sur les réseaux sociaux être à la recherche d'une pige pour la saison prochaine.

C'est le club de Cadiz, en deuxième division espagnole, qui a incité le joueur à le rejoindre avec un tweet rempli d'humour :

📌 ¡Aquí también te lo dejamos, @DaniAlvesD2!

Aparte de lo dicho, además tenemos el cazón en adobo...

¡Que jugaras en el #Cádiz CF sería un #bastinazo! pic.twitter.com/rIL7YovmkX — Cádiz Club de Fútbol (@Cadiz_CF) July 28, 2019

"Bonjour Dani. Nous ne sommes pas ceux qui payons le plus, mais nous sommes dans le meilleur lieu pour toi. Nous avons des carnavals, la même couleur de maillot que ta sélection, et nous vivons dans le Paradis de la Tacita de Plata. Alors n'hésite plus, et laisse ton CV !", écrit le club espagnol dans un communiqué plein d'audace.

Reste à connaître la réponse d'Alves, lui qui est doté d'un certain sens de l'humour et d'une grande présence sur les réseaux sociaux. Pour rappel, le joueur de 36 ans avait rejoint la à l'été 2017.