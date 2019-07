WTF - Le Torino l'emporte 15-0 en amical

Opposé à la modeste formation du FC Merano, pensionnaire de septième division italienne, l'éternel rival de la Juventus Turin a impressionné (15-0).

En football, on a coutume de dire qu'il faut toujours respecter son adversaire, peu importe le niveau de celui-ci, sous peine de s'exposer à une désillusion. Et le moins que l'on puisse dire, c'est le club italien du a fait honneur à cet adage ce dimanche, lors d'une rencontre amicale.

En effet, opposé à la modeste formation du FC Merano, pensionnaire de septième division italienne, l'éternel rival de la Turin s'est tout simplement imposé sur le score impressionnant de 15-0, ne faisaint qu'une bouchée de son adversaire du soir.

Simone Zaza et Andrea Belotti se régalent

Autant dire que si l'ancien portier du en la personne de Salvatore Sirigu a passé une heure et demie plutôt tranquille, au même titre que le reste de ses partenaires défensifs, l'attaque, elle, s'est régalée. Justement, les deux internationaux italiens Simone Zaza et Andrea Belotti se sont fait plaisir, inscrivant respectivement six et cinq réalisations, toutes lors de la seconde mi-temps.

Bien entendu, difficile de dire si le FC Merano est passé à côté de son match ou si c'est bel et bien le Torino qui est en très grande forme. Une chose est sûre, le FC affrontera le club turinois le 30 juin prochain lors d'une nouvelle rencontre amicale, et serait bien inspiré de faire mieux que la modeste formation transalpine, sous peine de s'exposer à une colère noire de son entraîneur Vahid Halilhodzic.