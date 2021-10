WTF - Le repas spécial de Mourinho après un match

L’entraineur de la Roma s’est offert un repas assez particulier après la victoire de son équipe contre Cagliari en championnat.

José Mourinho ne fait rien comme les autres, d’où son surnom de Special One. Même pour les repas d’après-match, le coach portugais se débrouille pour être original.

Mourinho garde les pieds sur terre

Mercredi dernier, après un succès de son équipe de la Roma face à Cagliari en championnat (2-1), il a publié une photo sur son compte Instagram dans laquelle on le voit prendre son diner sur une marche en béton, tout seul. En train de déguster un fast-food, avec une cannette de coca-cola. Drôle d'ambiance.

Une image qui pourrait faire croire que « Mou » est livré à lui-même et sans personne pour l'accompagner durant les soirées, mais ne vous méprenez pas : l’entraineur lusitanien a aimé cette atmosphère particulière, terre à terre et surtout il était d’humeur festive après la victoire de ses troupes. Pour légender sa photo, il a écrit : « Match terminé… 3 points… Bonne nourriture (je ne peux pas aller dans les vestiaires) et un nouveau jeune joueur lancé ».