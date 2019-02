WTF - Le Borussia Dortmund vend des perruques d'Axel Witsel

Depuis son arrivée en Allemagne en provenance de Chine, l'international belge Axel Witsel est devenu l'un des joueurs préférés des fans du Borussia Dortmund grâce à de très belles prestations semaine après semaine. Une cote de popularité que le BVB a décidé de faire fructifier en commercialisant la célèbre touffe de cheveux du Diable Rouge de 30 ans sous forme de perruque sur son site internet.

