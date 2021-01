WTF - L'anecdote incroyable de Berbatov sur Ronaldo

Dimitar Berbatov dévoile l'anecdote incroyable de sa rencontre avec Ronaldo Nazario.

Dimitar Berbatov était l'un des meilleurs attaquants de son ère, mais lui-même s'est senti timide lors de sa rencontre avec Ronald Nazario en 2014.

Mercredi, il a partagé une anecdote sur les réseaux sociaux sur sa rencontre avec le Brésilien. «En ce jour de 2014, je traversais l'aéroport de Munich, en correspondance, je m'occupais de mes affaires, j'écoutais 2pac dans mes écouteurs», a-t-il d'abord indiqué.

"Et qui vois-je venir sur moi? Ouais, El Phenomeno ! Il avait traversé l'aéroport sans que les gens ne le remarquent et je me disais 'ces gens sont-ils fous, ne voyant probablement pas l'un des meilleurs de tous les temps, WTF'."

«Alors, quand j'ai arrêté de penser à ça, j'ai commencé à penser, est-ce que je dis quelque chose, je demande une photo, je dis bonjour?"

«Je suis une personne timide, mais j'ai retrouvé mon courage et je suis allé le voir pour lui dire bonjour et lui demander une photo. «Il était vraiment gentil et, comme vous pouvez le voir, cela ne le dérangeait pas de prendre une photo avec moi."

«Bien que je ne pense pas qu'il savait qui j'étais, cela a fait ma journée. Tout le monde est fan de quelqu'un, des gens, et El Phenomeno était l'un de mes héros."

Berbatov a aussi évoqué Cr7, l'autre Ronaldo, qu'il a côtoyé à .

"J'ai eu la chance de partager une saison avec lui, chaque séance d'entraînement avec lui était comme une guerre, mais je ne pensais pas que c'était quelque chose de mal de vouloir tout gagner", a expliqué Berbatov dans une interview avec Betfair.

«C'était un bon gars, il était amusant et affectueux, mais même aux fêtes de Noël, il était très professionnel, je ne l'ai jamais vu boire même lors de ces événements. Il prenait un soin extrême de lui-même; il venait à l'entraînement tôt et était à la salle, puis il restait tard pour s'entraîner face au but. Puis il finissait par aller nager avant de retourner au gymnase. Il était déterminé à être le meilleur."