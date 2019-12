WTF - L’anecdote de Drogba sur Mbappé avec un selfie pour l'éternité

Lors de la cérémonie du Ballon d’Or, Didier Drogba a révélé avoir refusé un selfie à Kylian Mbappé quand il était joueur à Chelsea.

Présent à Paris ce lundi soir en tant que maitre de la cérémonie du Ballon d’Or, l'ancien attaquant Didier Drogba en a profité pour confesser une maladresse qu’il a commise il y a de cela quelques années. Et plus précisément en mai 2009 après la demi-finale de Ligue des Champions entre et Barcelone.

Joueur des Blues à l’époque, l’ancien Marseillais avait promis à un gamin venu de de faire un selfie à l’issue de la rencontre. Mais, furieux par la tournure des évènements et le scénario scandaleux vécu par son équipe, il avait manqué à sa parole. Et, il se trouve que le gamin en question était un certain Kylian Mbappé.

Un selfie exceptionnel en guise de pardon

Entre deux prix décernés ce lundi, et en profitant que Mbappé soit monté sur l’estrade pour remettre le prix Kopa, Drogba s’est excusé auprès de celui qu’il avait fait pleurer. « J’espère que tu n’as pas déchiré tous mes posters », lui a-t-il lancé avec humour. Le gamin d’autrefois lui a répondu subtilement : « non, mais depuis j’essaye de ne pas décevoir les gamins ».

Drogba a tout de même tenu à se racheter. De fait, il a improvisé un magnifique selfie avec son fan de l’époque et aussi Sandy sa femme. Et, derrière, c’est toute l’assistance qui s’est levée pour figurer dans le cadre. Une pose qui risque de devenir rapidement virale. "DD" s’en est bien sorti sur le coup, et cette parenthèse enchantée a grandement égayé la soirée du Ballon d'Or.