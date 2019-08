WTF - La maison à 11 millions d'euros d'Eden Hazard

Eden Hazard vient de s'offrir une maison à 11 millions d'euros à Madrid avec piscine intérieure et toutes les commodités.

Nouvelle recrue du , Eden Hazard a acheté une superbe villa dans la capitale espagnole pour 11 millions d'euros.

Eden Hazard new mansion for Madrid, the house price more than 11m€. [@marca] pic.twitter.com/vXBukyxYjM — Real Madrid in Pidgin (@rmadridinpidgin) August 15, 2019

La maison, qui appartenait auparavant au chanteur Alejandro Sanz, est située dans le quartier privé de La Finca, dans la banlieue chic de Madrid.

La nouvelle maison de Hazard est connue sous le nom de "Black House" et est l'œuvre de l'architecte Miguel Torres.

L'article continue ci-dessous

Cette luxueuse demeure se compose de trois salons et de six chambres dans un bâtiment de 1 631 mètres carrés sur un terrain de 5 151 mètres carrés, ce qui offrira une grande intimité au Belge et à sa famille.

L'ancien attaquant de s'est installé en avec son épouse et ses trois enfants, Yannis, Leo et Samy.