WTF - La drôle de surprise de Salah à sa fille

Mohamed Salah a célébré l’anniversaire de sa petite fille, et partagé les photos de la fête sur les réseaux sociaux.

Dispensé de la trêve internationale par son sélectionneur égyptien, Mohamed Salah en a profité pour rester auprès de sa famille, se ressourcer et célébrer l’anniversaire de sa fille Makka.

Sur ses différents comptes de réseaux sociaux, le Pharaon a posté des images de cet évènement. On le voit faire souffler des bougies à sa fille dans une ambiance festive et en étant habillé d’une drôle de façon. L’attaquant de s’est déguisé en homme préhistorique, ou plus précisément en 'Maui' du film d’animation Vaiana, la Légende du bout du monde (dont le titre original est Moana).

Avec sa tenue légère, Salah a suscité l’amusement de ses nombreux followers. Les fans des Reds espèrent qu’il sera tout aussi inspiré dimanche prochain à l’occasion du derby tant attendu contre .