WTF - Hulk va avoir un enfant avec la nièce de son ex-femme

De retour au Brésil, Hulk a annoncé sa futur paternité avec sa femme qui n’est autre que la nièce de son ancienne épouse.

Après avoir bourlingué aux quatre coins de l’Europe puis en Chine, Hulk a fait le choix de rentrer au pays pour terminer une carrière pour la moins prolifique. Depuis le début de l’année 2021, l’attaquant brésilien a endossé les couleurs de l'Atlético Mineiro, l’ancien club de Jorge Sampaoli.

A 35 ans, il retrouve petit à petit son niveau et continue d’envoyer des missiles dans les buts adversaires mais il est surtout comblé. Comblé d’avoir retrouvé les siens et surtout de bientôt être père pour la quatrième fois. Sur les réseaux sociaux, l’ancien du FC Porto et du Zenit Saint-Pétersbourg a annoncé la nouvelle.

"Mon cœur déborde de tant de bonheur et je ne peux que dire merci mon Dieu. Nous sommes déjà impatients de te recevoir et nous t'aimons inconditionnellement", écrit Hulk en-dessous de photos de lui et de sa femme Camila Angelo, qui brandissent des clichés des premières échographies.

Rien de surprenant à première vue sauf que la nouvelle a déclenché de nombreuses réactions au Brésil. Pourquoi ? Tout simplement parce que Hulk va avoir cet enfant avec la nièce de son ancienne épouse.

En 2019, l’annonce de la séparation du couple et du début de relation entre Hulk et Camila Angelo n’étaient pas passés inaperçue. L’ex-compagne du joueur, avec qui il a eu trois enfants, n’avait d’ailleurs que moyennement apprécié de voir sa nièce partir avec son ex-mari.

"Elle était pour moi une fille, avait-elle déclaré à Record. Je lui ai tout donné depuis qu'elle est venue au monde. J'ai sacrifié tant de fois mes rêves pour réaliser les siens…"​

Pas sûr que la nouvelle de la grossesse de sa nièce vienne arranger les relations de ce trio…