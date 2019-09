WTF - Forfait avec les Bleus, N’Golo Kanté assiste au mariage de la fille d’un fan de Chelsea

Forfait avec l’équipe de France, N’Golo Kanté a pu se libérer pour répondre à une demande toute particulière d’un fan de Chelsea.

N’Golo Kanté n’est vraiment, mais alors vraiment pas un joueur comme les autres. Malgré les titres, que ce soit avec ou l’équipe de , son salaire exorbitant ou la pression médiatique, le milieu de terrain demeure toujours aussi accessible et humain, alors que beaucoup de ses collègues s’enferment dans une bulle une fois leur premier contrat professionnel signé. L’ancien joueur de Leicester l’a une nouvelle fois prouvé dimanche dernier…

Frank Khalid, un homme d’affaires britannique et grand fan de Chelsea, avait invité le champion du monde au mariage de sa fille. Problème, Kanté devait s’envoler pour rejoindre les Bleus ce jour-là. Dans un premier temps, l’international français avait donc décliné l’invitation mais, finalement forfait, il a décidé de revenir sur sa décision… et se présenter à l’heureux événement, pour le plus grand plaisir de tous les invités !

"Un million de selfies"

"C’était vraiment génial de voir N’Golo Kanté se mélanger à mes invités lors du mariage de ma fille. On a dû lui demander au moins un million de selfies, et il a gentiment répondu à toutes les personnes qui étaient présentes. Il était vraiment content d’être là", a témoigné Frank Khalid sur Twitter, avant de publier d’autres vidéos du joueur de Chelsea, où on le voit notamment féliciter les mariés ou prendre des photos avec deux jeunes filles.

Here’s an example of Ngolo Kante kindness to everyone yesterday. Made everyone happy & made my daughters wedding even more special. pic.twitter.com/DR9I9eroO6 — Frank Khalid (@FrankKhalidUK) September 2, 2019

Kanté a également dû se résoudre à parler football… toujours dans la bonne humeur. "J’ai mis N’Golo à la table de mes amis lors du mariage de ma fille. Malheureusement, ils supportaient tous des clubs différents. L’un était pour , l’autre pour et le dernier pour . Ils ont fait de leur mieux pour convaincre N’Golo de signer chez eux, a raconté Frank Khalid. Mais ne vous inquiétez pas, fans de Chelsea, il aime notre club". Il aime tout le monde !